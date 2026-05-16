Milyonların beklediği tarih belli oldu: 2027 hac kayıtları 18 Mayıs'ta başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı Hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmen duyurdu. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen binlerce vatandaş için süreç 18 Mayıs 2026 itibarıyla başlıyor. Adaylar işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2027 takvimi netleşti. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Mayıs ayında start alıyor.
Başvurular ne zaman başlıyor?
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için belirlenen takvim oldukça net. İşte kritik tarihler:
Başlangıç Tarihi: 18 Mayıs 2026
Bitiş Tarihi: 19 Haziran 2026
Vatandaşların bu bir aylık süre zarfında işlemlerini tamamlamaları büyük önem arz ediyor.
İşlemler nereden ve nasıl yapılacak?
Dijitalleşen hizmetler sayesinde vatandaşların müftülüklere gitmesine gerek kalmadan başvurularını tamamlaması hedefleniyor. Tüm işlemler e-Devlet Portalı (turkiye.gov.tr) üzerinden yürütülecek.
Hem ilk defa başvuracak olanlar (ön kayıt) hem de daha önceki yıllarda başvurusu olup kaydını tazelemek isteyenler (kayıt yenileme) aynı kanal üzerinden işlemlerini yapabilecek. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak veya teknik sorunlar için Diyanet İşleri Başkanlığı hac.gov.tr sitesi ziyaret edilebilir.
ÖNEMLİ NOT: Kayıt yenileme işlemleri geçmiş yıllarda otomatik yapılsa da adayların mağduriyet yaşamaması adına e-Devlet üzerinden bilgilerini kontrol etmeleri ve güncellemeleri tavsiye edilmektedir.