Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat, nasıl niyet edilir? Şükür namazı kılınışı

Şükür namazı iki rekat olarak kılınıyor ve kerahat vakitleri dışında eda ediliyor.

İslam dininde kurban ibadeti, Allah’a teslimiyetin ve paylaşmanın bir sembolü olarak önem taşıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında kurban ibadeti sonrası yapılacak uygulamalar da yer alıyor. Özellikle "Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı?", "Şükür namazı nasıl eda edilir?" ve "Şükür namazına nasıl niyet edilir?" soruları yoğun şekilde merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, kurban kesildikten sonra kılınması zorunlu özel bir namaz bulunmuyor. Ancak isteyen kişiler, Allah'a şükür amacıyla nafile namaz kılabiliyor.