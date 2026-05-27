Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat, nasıl niyet edilir? Şükür namazı kılınışı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre kurban kesildikten sonra kılınması zorunlu özel bir namaz bulunmuyor. Ancak Allah'a şükretmek isteyenler için iki rekatlık şükür namazı eda edilebiliyor. İşte adım adım şükür namazı kılınışı ve niyet edilişi.
- Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesildikten sonra kılınması zorunlu bir namaz olmadığını açıkladı.
- Kurban kesen kişiler, Allah'a şükür amacıyla nafile namaz kılabiliyor.
- İslam dininde kurban ibadeti, Allah’a teslimiyetin ve paylaşmanın bir sembolü olarak önem taşıyor.
- Kurban ibadeti, sosyal adaletin desteklenmesine ve yardımlaşma duygusunun güçlenmesine katkı sağlıyor.
- Şükür namazı iki rekat olarak kılınıyor ve kerahat vakitleri dışında eda ediliyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında kurban ibadeti sonrası yapılacak uygulamalar da yer alıyor. Özellikle "Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı?", "Şükür namazı nasıl eda edilir?" ve "Şükür namazına nasıl niyet edilir?" soruları yoğun şekilde merak ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, kurban kesildikten sonra kılınması zorunlu özel bir namaz bulunmuyor. Ancak isteyen kişiler, Allah'a şükür amacıyla nafile namaz kılabiliyor.
KURBAN İBADETİ NEDEN ÖNEMLİ?
İslam dininde kurban; Allah'a teslimiyetin, paylaşmanın ve kardeşlik hukukunun sembolleri arasında gösteriliyor. Maddi durumu dinen yeterli kabul edilen Müslümanların yerine getirdiği bu ibadet, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor.
Kurban ibadetinin aynı zamanda kişinin Allah'a bağlılığını göstermesi açısından manevi bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Paylaşma kültürünü canlı tutan bu ibadet, sosyal adaletin desteklenmesine de katkı sunuyor.
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
Diyanet'e göre dinen "kurban namazı" adıyla farz ya da vacip kabul edilen özel bir namaz bulunmuyor. Bu nedenle kurban kesen kişinin mutlaka belirli bir namaz kılması gerektiği yönündeki inanış doğru kabul edilmiyor.
Ancak kişi, nafile ibadet kapsamında şükür amacıyla namaz kılabiliyor. Özellikle böyle bir ibadeti yerine getirme imkanı bulduğu için Allah'a şükretmek isteyenler, kerahat vakitleri dışında iki rekat nafile namaz eda edebiliyor.
ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Şükür namazı iki rekat olarak kılınıyor. Namazın ardından kişi secdede Allah'a şükredip dua edebiliyor.
Peygamberimiz Efendimizin de bazı zamanlar bu şekilde namaz kıldığı bildirilir. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurulur: "Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allah'ın bu ihsanına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı." (İbni Mâce, Salât, 192)
ŞÜKÜR NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
1.Rekat
Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.
Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.
"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.
Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.
"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
Ardından secdeye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.