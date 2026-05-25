YouTuber Tom Kopke peynir yuvarlama yarışını ikinci kez kazandı

1826 yılına kadar uzandığı düşünülen yarış, 2010'dan bu yana güvenlik endişeleri nedeniyle resmi organizasyon olarak düzenlenmiyor ancak polis gözetiminde sürdürülüyor.

Cooper's Hill'de her yıl yapılan yarışta katılımcılar, yaklaşık 3 kilogramlık Double Gloucester peyniri için dik yamaçtan aşağı koşuyor. Kazanan ise tepeye bırakılan peynirin peşinden en hızlı şekilde inişi tamamlayan kişi oluyor.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde düzenlenen geleneksel peynir yuvarlama yarışında bu yıl yine nefes kesen anlar yaşandı. The Guardian'ın haberine göre, Almanya'dan yarışa katılan YouTuber Tom Kopke, Cooper's Hill'deki zorlu parkurda üst üste ikinci kez erkekler yarışını kazanarak unvanını korudu.

İngiltere'deki geleneksel peynir yuvarlama yarışında Tom Kopke, üst üste ikinci kez kazandı.

KOPKE UNVANINI BIRAKMADI

Münihli 23 yaşındaki Tom Kopke, geçen yıl kazandığı birinciliğin ardından bu yıl da ilk erkekler yarışında ipi göğüsledi. Yarıştan sonra konuşan Kopke, bu kez parkurun çok daha farklı olduğunu söyledi.

Geçen yıl zeminin çamurlu olduğunu belirten Kopke, bu yıl kuru havanın pisti daha sert ve tehlikeli hale getirdiğini anlattı. Yarış sırasında zihnini tamamen kapattığını ve sadece kendini bıraktığını söyleyen genç YouTuber, "Bunun için hayatımı riske attım. Bu benim peynirim" sözleriyle sevincini dile getirdi.