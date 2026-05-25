YouTuber Tom Kopke peynir yuvarlama yarışını ikinci kez kazandı
İngiltere’nin tarihi Cooper’s Hill yamacında düzenlenen geleneksel peynir yuvarlama yarışı, bu yıl da nefes kesen anlara sahne oldu. Alman YouTuber Tom Kopke’nin unvanını koruduğu yarışta, katılımcılar saatte 70 mil hıza ulaşan peyniri yakalamak için dik yamaçtan aşağı hayatlarını riske attı.
İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde düzenlenen geleneksel peynir yuvarlama yarışında bu yıl yine nefes kesen anlar yaşandı. The Guardian'ın haberine göre, Almanya'dan yarışa katılan YouTuber Tom Kopke, Cooper's Hill'deki zorlu parkurda üst üste ikinci kez erkekler yarışını kazanarak unvanını korudu.
Cooper's Hill'de her yıl yapılan yarışta katılımcılar, yaklaşık 3 kilogramlık Double Gloucester peyniri için dik yamaçtan aşağı koşuyor. Kazanan ise tepeye bırakılan peynirin peşinden en hızlı şekilde inişi tamamlayan kişi oluyor.
KOPKE UNVANINI BIRAKMADI
Münihli 23 yaşındaki Tom Kopke, geçen yıl kazandığı birinciliğin ardından bu yıl da ilk erkekler yarışında ipi göğüsledi. Yarıştan sonra konuşan Kopke, bu kez parkurun çok daha farklı olduğunu söyledi.
Geçen yıl zeminin çamurlu olduğunu belirten Kopke, bu yıl kuru havanın pisti daha sert ve tehlikeli hale getirdiğini anlattı. Yarış sırasında zihnini tamamen kapattığını ve sadece kendini bıraktığını söyleyen genç YouTuber, "Bunun için hayatımı riske attım. Bu benim peynirim" sözleriyle sevincini dile getirdi.
PEYNİR 70 MİL HIZA ULAŞABİLİYOR
Kökeni kesin olarak bilinmeyen geleneksel yarışın 1826 yılına kadar uzandığı düşünülüyor. Cooper's Hill'deki yarışta peynir birkaç saniye önce bırakılıyor, ardından yarışmacılar yaklaşık 200 yardalık dik yamaçtan aşağı inmeye çalışıyor.
Kaynak haberde yer alan bilgilere göre yarışın öne çıkan ayrıntıları şöyle:
- Yarışta yaklaşık 3 kilogramlık Double Gloucester peyniri kullanılıyor.
- Peynirin yokuşta saatte 70 mile kadar hızlandığı belirtiliyor.
- Parkur 1:2 eğime sahip Cooper's Hill yamacında yapılıyor.
- Bu yıl kuru zemin nedeniyle yarış daha sert ve tehlikeli geçti.
- Etkinliği izlemek için bölgeye binlerce kişi geldi.
Kadınlar yarışını yardım için koşan öğrenci kazandı
Kadınlar yarışında birinciliği Londralı öğrenci Ava Sender Logan aldı. 20 yaşındaki Logan, yarışı kuzey Fransa'daki yerinden edilmiş insanlara ve Londra ile Edinburgh'daki evsizlere destek sağlayan Refugee Community Kitchen için koştu.
İlk kez yarışa katıldığını söyleyen Logan, inişin beklediğinden uzun hissettirdiğini ve başını çarptığını belirtti. Buna rağmen iyi olduğunu ifade eden genç öğrenci, yarışı tamamlamanın kendisi için yeterli olduğunu söyledi.
SUPERMAN KOSTÜMÜYLE GELEN ZAFER
İkinci erkekler yarışını Gloucester'dan Luke Preece kazandı. Preece, dik yamaçtan Superman kostümüyle inerken kalabalığın da ilgi odağı oldu. Yarış sonrası büyük heyecan yaşadığını söyleyen Preece, babasının da bu geleneğe katıldığını belirterek zaferini aile hikayesiyle birlikte anlattı.
Son erkekler yarışında ise Yeni Zelandalı Byron Smith birinci oldu. 33 yaşındaki Smith, geçen yıl kendi serisinde ikinci olduğunu, bu yıl ise hedeflediği sonucu aldığını söyledi.
ETKİNLİK ARTIK RESMİ DEĞİL AMA İLGİ BÜYÜYOR
Peynir yuvarlama yarışı 2010'dan bu yana resmi organizasyon olarak düzenlenmiyor. 2009'da 15 binden fazla kişinin izlemeye gelmesi üzerine güvenlik endişeleri artmış, resmi yarış iptal edilmişti.
Buna rağmen gelenek, polis gözetiminde sürdürülüyor. Bu yıl da yarış nedeniyle tepe çevresindeki yollar kapatıldı. 2013'te güvenlik gerekçesiyle gerçek peynir yerine hafif köpük versiyon kullanılsa da, sonraki yıl gerçek peynir yeniden yarışa döndü.
DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKEN SIRA DIŞI GELENEK
Yarışın çıkış noktası net değil. Bazı görüşlere göre gelenek, Cooper's Hill ve çevresindeki otlak haklarının korunmasına dayanıyor. Bir başka yoruma göre ise eski bir bereket ritüelinden geliyor.
Son yıllarda yarışın ünü İngiltere sınırlarını aştı. Farklı ülkelerden yarışmacılar ve televizyon ekipleri Cooper's Hill'e gelirken, etkinlik zaman zaman canlı yayınlarla da geniş kitlelere ulaşıyor.