İstanbul kurban kesim yerleri nerede? Avrupa Yakası için yeni düzenleme!
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi 940 geçici kesim ve satış alanını belgelendirerek denetimleri sıkılaştırdı. Kent genelinde 36 bin büyükbaş ve 32 bin küçükbaş hayvan sevkiyatı tamamlanırken; ekipler kulak küpesi, sağlık raporu ve hijyen koşullarını 7/24 sahada inceliyor.
- İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kentte yaklaşık 940 geçici kurban kesim ve satış yerinin belgelendirildiğini ve ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu açıkladı.
- İstanbul'a şu ana kadar 36 binin üzerinde büyükbaş, 32 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevk edildi.
- Pendik Kurna'daki kurban pazarında bin 800 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan kapasitesi bulunurken, yaklaşık bin 700 büyükbaş ve 700 küçükbaş hayvan satışa sunuldu.
- Denetimlerde hayvanların kulak küpeleri, pasaport bilgileri ve veteriner sağlık raporları kontrol edildi.
- Canlı kilo fiyatının ortalama 390 ila 430 lira bandında gerçekleştiği belirtildi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da kurban satış ve kesim alanlarına yönelik denetimler artırıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kentte yaklaşık 940 geçici kurban kesim ve satış yerinin belgelendirildiğini, ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu açıkladı.
Pendik Kurna'daki kurban satış alanında yapılan denetimlerde hayvanların kulak küpeleri, pasaport bilgileri ve veteriner sağlık raporları kontrol edildi. Ekipler, hayvanlarda hastalık belirtisi olup olmadığını da inceledi.
İSTANBUL'A 68 BİNDEN FAZLA KURBANLIK SEVK EDİLDİ
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Kurban Bayramı boyunca denetimlerin devam edeceğini belirterek kentte kurbanlık hayvan sayısında bir sorun bulunmadığını söyledi.
Parıldar'ın verdiği bilgilere göre İstanbul'a şu ana kadar 36 binin üzerinde büyükbaş, 32 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevk edildi. Küçükbaş hayvan sevklerinin ise devam ettiği belirtildi.
İstanbul'daki kurbanlık ve pazar verileri şöyle:
|Kategori
|Detay / Sayı
|Belgelendirilen Geçici Kesim ve Satış Yeri
|Yaklaşık 940
|İstanbul'a Gelen Büyükbaş Hayvan Sayısı
|36.000+
|İstanbul'a Gelen Küçükbaş Hayvan Sayısı
|32.000+
|Toplam Kurban Pazarı Sayısı
|13
|İBB'ye Ait Pazar Sayısı
|4
|İlçe Belediyelerine Ait Pazar Sayısı
|9
PENDİK PAZARINDA KAPASİTE BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU
Denetimin yapıldığı Pendik Kurna'daki kurban pazarında bin 800 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan kapasitesi bulunuyor.
Parıldar, pazarda yaklaşık bin 700 büyükbaş ve 700 küçükbaş hayvanın satışa sunulduğunu aktardı. Alanda ayrıca iki kesimhane bulunduğu ve yaklaşık 500 hayvan kesim kapasitesi olduğu açıklandı.
Pendik'teki pazarda 25 büyükbaş, 8 küçükbaş hayvan çadırı da hazırlandı. Bayramda kurbanını bu alanda kestirecek vatandaşlar için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Kulak küpesi, pasaport ve sağlık raporu kontrol ediliyor
Denetimlerde hayvanların kimlik ve sağlık kayıtları tek tek inceleniyor. Kulak küpeleri üzerinden tanımlama sistemi kontrol edilirken, pasaport bilgileri ve veteriner sağlık raporları da ekipler tarafından değerlendiriliyor.
Parıldar, hasta olabilecek hayvanların karantinaya alınması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin sahada uygulandığını söyledi.
"7 gün 24 saat kontrollerimiz devam ediyor"
Suat Parıldar, İstanbul'da kurban satış ve kesim alanlarının yalnızca sayı bakımından değil, hijyen ve hayvan refahı açısından da denetlendiğini vurguladı.
Parıldar, belgelendirilen yerlerin vatandaşların ibadetlerini uygun şartlarda yerine getirebilmesi, hayvanların yem ve suya erişiminin sağlanması, temizlik koşullarının kontrol edilmesi ve kesim alanlarının düzenlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.
AVRUPA YAKASI VE TRAKYA İÇİN YENİ DÜZENLEME
Parıldar, yılbaşından itibaren hayvan geçişleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gidildiğini de hatırlattı. Buna göre belirli şartları sağlayan hayvanların Avrupa Yakası'na ve Trakya illerine yetiştirme amacıyla geçişine 12 ay boyunca izin verilebiliyor.
Bu geçişler için hayvanların karantina sürecini tamamlaması ve alınan kan numunelerinde hastalık belirtisi taşımadığının belirlenmesi gerekiyor.
Parıldar, düzenlemenin hem üreticilerin emeğinin değerlenmesi hem de vatandaşların daha uygun şartlarda kurbanlığa erişebilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
PAZARLIKLAR BAYRAMA İKİ GÜN KALA SÜRDÜ
Pendik'teki kurban pazarında bayrama kısa süre kala pazarlıklar da devam etti. Erzurum Pasinler'den iki TIR büyükbaş hayvan getirdiğini söyleyen satıcı Yüksel Aktaş, elinde yalnızca bir hayvan kaldığını belirtti.
Aktaş, getirdiği hayvanların 470 kilo ile 700 kilo aralığında olduğunu, canlı kilo fiyatının ise ortalama 390 ila 430 lira bandında gerçekleştiğini söyledi.
Bu yıl yoğunluğun geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirten Aktaş, 9 günlük tatilin satışları etkilediğini ifade etti.
VATANDAŞ BÜTÇESİNE UYGUN KURBANLIK ARIYOR
Kurbanlık almak için pazara gelen Veli Bursa ise hayvanları incelediklerini ve pazarlık yaptıklarını söyledi. Bursa, bu bayram İstanbul'da kalacaklarını ve kurbanı burada keseceklerini belirtti.
Altı kişilik büyükbaş kurbanlık baktıklarını söyleyen Bursa, 200 bin ila 250 bin lira aralığında bütçeleri olduğunu dile getirdi.
İşte İstanbul'da kurban kesim yerlerinden bir kaçı:
|İlçe
|Seçilen Merkezi Kurban Kesim Yeri
|Adres
|Adalar
|Aya Nikola Belediye Atölyesi
|Büyükada Maden Mahallesi, Aya Nikola Mevki
|Arnavutköy
|Arnavutköy Belediyesi Haraççı Kurban Satış ve Kesim Yeri
|Haraççı Mah. Keban Sk. No:5
|Ataşehir
|İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.
|Ferhatpaşa Mah. / Ataşehir
|Avcılar
|İBB Kurban Satış ve Kesim Yeri
|Yeşilkent Mahallesi
|Bahçelievler
|Bahçelievler Belediyesi Atölyesi
|Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad., Sebze Hali arkası
|Bağcılar
|Umut Oto Yıkama
|Güneşli Mah. Mahmutbey Cad. No:179
|Bayrampaşa
|Bayrampaşa Vakfı
|Altıntepsi Mah. Akpınar Cad. No:112
|Beylikdüzü
|YSF Kurban Gıda Hayvancılık ve Ticaret AŞ
|Gürpınar Mah. Ziya Sok. No:6
|Beyoğlu
|Taksim Muradiye Cami ve Yaptırma Yaşatma Derneği
|Kocatepe Mah. Duvarcı Adem Sk. No:22
|Büyükçekmece
|İhramcızade İsmail Hakkı İslam Hizmet Vakfı
|Eski Silivri Cad. No:65
|Çatalca
|Çatalca Belediye Başkanlığı
|Kestanelik Mah. Kestanelik Cad. No:42/1
|Çekmeköy
|Azmi Alagöz
|Taşdelen Mah. Taşdelen Sk. No:22/A
|Esenyurt
|Esenyurt Belediyesi Kesim Yeri
|İstiklal Mah. Kapalı Semt Pazarı
|Eyüpsultan
|İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.
|Akşemsettin Blv. No:138, Akşemsettin Mah.
|Fatih
|Zeyrek Otopark
|Zeyrek Mah. Zeyrek Sok. No:10
|Gaziosmanpaşa
|Emniyet Oto Yıkama
|Merkez Mah. Halit Paşa Cad. No:7
|Kağıthane
|Kağıthane Belediye Başkanlığı Çağlayan Sabit Pazar Yeri
|Çağlayan Mah.
|Kartal
|Kartal Kurban Kesim Merkezi
|Esentepe Mah. E-5 Yanyol, Nagihan Sok.
|Pendik
|İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.
|Kurtdoğmuş Yolu, Kurna Mah.
|Sancaktepe
|İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.
|Paşaköy Mah. Barajyolu Cad., İSKİ Arıtma Tesisi yanı
|Sarıyer
|Necati Erol
|Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:30/2
|Sultanbeyli
|Başaran Demir
|Cebeci Mah. Selçuklu Bulvarı No:35, İmam Hatip Lisesi yanı
|Şile
|Geçici Kurban Kesim Yeri
|Çavuş Mah. İmrendere Cad. No:7
|Şişli
|Serdar Özgür
|Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51
|Tuzla
|Cafer Mucuk
|Mescit Mah. Feyzullah Cad. No:1
|Ümraniye
|Ümraniye Spor Kulübü Hekimbaşı
|Hekimbaşı Mah. Küçüksu Cad.
|Üsküdar
|Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
|Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Efendi Mektebi Sok., cami içi
|Zeytinburnu
|Merkezefendi Adaklık
|Merkezefendi Mah. Fırın Sk. No:6
