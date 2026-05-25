İstanbul kurban kesim yerleri nerede? Avrupa Yakası için yeni düzenleme!

Pendik Kurna'daki kurban pazarında bin 800 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan kapasitesi bulunurken, yaklaşık bin 700 büyükbaş ve 700 küçükbaş hayvan satışa sunuldu.

İstanbul'a şu ana kadar 36 binin üzerinde büyükbaş, 32 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevk edildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kentte yaklaşık 940 geçici kurban kesim ve satış yerinin belgelendirildiğini ve ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu açıkladı.

Pendik Kurna'daki kurban satış alanında yapılan denetimlerde hayvanların kulak küpeleri, pasaport bilgileri ve veteriner sağlık raporları kontrol edildi. Ekipler, hayvanlarda hastalık belirtisi olup olmadığını da inceledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da kurban satış ve kesim alanlarına yönelik denetimler artırıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kentte yaklaşık 940 geçici kurban kesim ve satış yerinin belgelendirildiğini, ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu açıkladı.

İstanbul’da yaklaşık 940 geçici kurban kesim ve satış yeri belgelendirildi. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İSTANBUL'A 68 BİNDEN FAZLA KURBANLIK SEVK EDİLDİ

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Kurban Bayramı boyunca denetimlerin devam edeceğini belirterek kentte kurbanlık hayvan sayısında bir sorun bulunmadığını söyledi.

Parıldar'ın verdiği bilgilere göre İstanbul'a şu ana kadar 36 binin üzerinde büyükbaş, 32 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevk edildi. Küçükbaş hayvan sevklerinin ise devam ettiği belirtildi.

İstanbul'daki kurbanlık ve pazar verileri şöyle:

Kategori Detay / Sayı Belgelendirilen Geçici Kesim ve Satış Yeri Yaklaşık 940 İstanbul'a Gelen Büyükbaş Hayvan Sayısı 36.000+ İstanbul'a Gelen Küçükbaş Hayvan Sayısı 32.000+ Toplam Kurban Pazarı Sayısı 13 İBB'ye Ait Pazar Sayısı 4 İlçe Belediyelerine Ait Pazar Sayısı 9

PENDİK PAZARINDA KAPASİTE BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Denetimin yapıldığı Pendik Kurna'daki kurban pazarında bin 800 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan kapasitesi bulunuyor.

Parıldar, pazarda yaklaşık bin 700 büyükbaş ve 700 küçükbaş hayvanın satışa sunulduğunu aktardı. Alanda ayrıca iki kesimhane bulunduğu ve yaklaşık 500 hayvan kesim kapasitesi olduğu açıklandı.

Pendik'teki pazarda 25 büyükbaş, 8 küçükbaş hayvan çadırı da hazırlandı. Bayramda kurbanını bu alanda kestirecek vatandaşlar için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kulak küpesi, pasaport ve sağlık raporu kontrol ediliyor

Denetimlerde hayvanların kimlik ve sağlık kayıtları tek tek inceleniyor. Kulak küpeleri üzerinden tanımlama sistemi kontrol edilirken, pasaport bilgileri ve veteriner sağlık raporları da ekipler tarafından değerlendiriliyor.

Parıldar, hasta olabilecek hayvanların karantinaya alınması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin sahada uygulandığını söyledi.

"7 gün 24 saat kontrollerimiz devam ediyor"

Suat Parıldar, İstanbul'da kurban satış ve kesim alanlarının yalnızca sayı bakımından değil, hijyen ve hayvan refahı açısından da denetlendiğini vurguladı.

Parıldar, belgelendirilen yerlerin vatandaşların ibadetlerini uygun şartlarda yerine getirebilmesi, hayvanların yem ve suya erişiminin sağlanması, temizlik koşullarının kontrol edilmesi ve kesim alanlarının düzenlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.