Karanlık Kanyon Munzur Dağları arasında yer alan ve Karasu Nehri'nin oluşturduğu derin vadide konumlanan benzersiz bir doğa alanıdır. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğa ve 800 metreyi bulan sarp kaya duvarlarına sahip olan kanyon hem doğal yapısı hem de içinden geçen tünelli yolu ile dikkat çekiyor. Bölge özellikle doğa sporları ve ekstrem aktiviteler için önemli bir merkez görevi görüyor.