Dağların içinden geçen 38 tünel! UNESCO listesindeki kanyon nefes kesiyor
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yer alan Karanlık Kanyon, Karasu Nehri’nin milyonlarca yılda oluşturduğu etkileyici bir doğa harikası. 38 tünelli yolu, sarp kayalıkları ve UNESCO Geçici Listesi’ndeki konumuyla Türkiye’nin en dikkat çekici kanyonlarından biri. Peki nasıl gidilir, giriş ücretli mi? İşte Karanlık Kanyon hakkında merak edilenler...
Hızlı Özet Göster
- Karanlık Kanyon, Erzincan ilinin Kemaliye ilçesinde, Karasu Nehri boyunca uzanan derin bir vadide yer almaktadır.
- Kanyon, yaklaşık 10 kilometre uzunluğa ve 800 metreyi bulan sarp kaya duvarlarına sahiptir.
- Erzincan merkezden kanyona yaklaşık 154 kilometrelik bir yolculukla 2,5 saatte ulaşılabilir.
- Kanyon yolunda 38 tünel ve dar virajlar bulunduğu için sürüş dikkat gerektirir.
- Kanyona giriş ücretsiz olup, ziyaretçiler yılın her döneminde bölgeyi gezebilir.
Karanlık Kanyon Munzur Dağları arasında yer alan ve Karasu Nehri'nin oluşturduğu derin vadide konumlanan benzersiz bir doğa alanıdır. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğa ve 800 metreyi bulan sarp kaya duvarlarına sahip olan kanyon hem doğal yapısı hem de içinden geçen tünelli yolu ile dikkat çekiyor. Bölge özellikle doğa sporları ve ekstrem aktiviteler için önemli bir merkez görevi görüyor.
Karanlık Kanyon nerede?
Türkiye Kültür Portalı'nda yer alan bilgilere göre Karanlık Kanyon, Erzincan ilinin Kemaliye ilçesinde yer almaktadır. Sivas, Malatya ve Erzincan arasında stratejik bir konumda bulunan kanyon Karasu Nehri boyunca uzanan derin bir vadide bulunmaktadır. Kemaliye ilçesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktadır.
Karanlık Kanyon'a nasıl gidilir?
Erzincan merkezden kanyona yaklaşık 154 kilometrelik bir yolculukla 2,5 saatte ulaşılabilir. Kemaliye ilçesinden ise kanyona araçla yaklaşık 15-20 dakikada gidilebilmektedir.
Kanyon yolunda 38 tünel ve dar virajlar bulunduğu için sürüş dikkat gerektirir. Özel araçla gidilebileceği gibi bölgeye düzenlenen turlar da tercih edilebilir. Yolun bazı bölümleri oldukça zorlu yamaçlara sahip.
Karanlık Kanyon'da yapılabilecek aktiviteler neler?
Karanlık Kanyon ziyaretçilerine birçok doğa ve macera aktivitesi sunmaktadır. Bölge özellikle ekstrem spor tutkunları için önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bölgede yapılabilecek başlıca etkinlikler şunlar:
- Tekne ve bot turları
- Rafting ve kano
- Yamaç paraşütü
- Kaya tırmanışı
- Doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık
Karanlık Kanyon'a giriş ücretli mi?
Kanyona giriş ücretsizdir. Herhangi bir ziyaret saati veya bilet uygulaması bulunmamaktadır. Ziyaretçiler yılın her döneminde bölgeyi gezebilir. Ancak yolun virajlı ve tehlikeli yapısı nedeniyle dikkatli olunması önerilmektedir.
Haberde kullanılan fotoğraflar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir.