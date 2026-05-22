Tarihi yapı için çarpıcı iddia: Yüzyıllar önce ilk şov burada mı sergilendi?
Dünyanın en gizemli tarih öncesi yapılarından biri olan Stonehenge hakkında sıra dışı bir teori gündeme geldi. Bilim insanlarına göre dev taşların bir araya getirildiği bu yapı yalnızca dini ya da astronomik bir merkez değil aynı zamanda rekabetin ve gösterinin yaşandığı dev bir “Taş Devri arenası” olabilir. Araştırmacılar anıtın inşasının bile bölgeler arası güç yarışlarının sonucu olabileceğini düşünüyor.
Hızlı Özet Göster
- İngiliz araştırmacılar, Stonehenge'in yalnızca ibadet değil, yarışmalar ve toplu etkinlikler için de kullanıldığını öne sürdü.
- Stonehenge'in inşasında farklı toplulukların rekabet ettiği ve dev taşları en hızlı şekilde taşıyarak güç gösterisi yaptığı iddia ediliyor.
- Stonehenge çevresinde bulunan hayvan kemikleri, büyük kalabalıkların etkinlikler için bölgeye geldiğini gösteriyor.
- 25 tonluk dev taşların yüzlerce kilometre öteden taşınmasında topluluklar arası rekabetin etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.
- Stonehenge Cursus'un büyük gösterilerin ve toplu etkinliklerin düzenlendiği bir merkez olabileceği belirtiliyor.
Yüzyıllardır gizemini koruyan Stonehenge için ezber bozan bir iddia ortaya atıldı. İngiliz araştırmacılar tarih öncesi insanların bu dev yapıyı yalnızca ibadet amacıyla değil yarışmalar, güç gösterileri ve toplu etkinlikler için kullandığını öne sürüyor. Teoriye göre Stonehenge, adeta antik çağların ilk "reality şovu" atmosferine sahipti.
Dev taşların ardındaki rekabet
İngiliz Miras Kurumu adına çalışan araştırmacılar, Stonehenge'in inşasında ciddi bir rekabet kültürü olabileceğini düşünüyor. Uzmanlara göre farklı topluluklardan gelen ekipler dev taşları en hızlı ve en etkileyici şekilde taşıyarak güçlerini sergiliyordu.
Araştırmacı Win Scutt, taşların taşınmasının yalnızca bir görev değil aynı zamanda bir meydan okuma olduğunu savunuyor. Ona göre süreç günümüz spor organizasyonlarına benzer şekilde izlenen büyük bir toplumsal etkinlik olabilir.
"Taş Devri Olimpiyatları" iddiası
NY Post'ta yer alan habere göre bilim insanları, Stonehenge çevresinde bulunan çok sayıdaki hayvan kemiğinin büyük kalabalıkların bölgeye geldiğini gösterdiğini belirtiyor. Özellikle uzak bölgelerden getirilen kemikler insanların etkinlikleri izlemek için uzun yolculuklar yaptığını ortaya koyuyor.
Bu durum, Stonehenge'in yalnızca kutsal bir alan değil; şölenlerin, yarışmaların ve kitlesel buluşmaların merkezi olabileceği fikrini güçlendiriyor. Araştırmacılar bunu "Taş Devri Olimpiyatları" benzetmesiyle açıklıyor.
Dev kayalar nasıl taşındı?
Stonehenge'in en büyük gizemlerinden biri de tonlarca ağırlığındaki taşların yüzlerce kilometre öteden nasıl getirildiği. Yaklaşık 25 tonluk dev taşların kilometrelerce uzaklıktan taşındığı bilinirken bazı taşların İskoçya'dan getirildiği düşünülüyor.
Uzmanlara göre bu olağanüstü çabanın arkasında topluluklar arasındaki rekabet duygusu yatıyor olabilir. Araştırmacılar insanların yalnızca iş birliği için değil prestij kazanmak adına da bu ağır görevlere katıldığını düşünüyor.
Stonehenge bir gösteri alanı mıydı?
Stonehenge'in kuzeyinde yer alan uzun toprak seti "Stonehenge Cursus" da yeni teorilerin merkezinde bulunuyor. Daha önce tören yolu ya da yarış alanı olduğu düşünülen bölgenin büyük gösterilerin ve toplu etkinliklerin düzenlendiği bir merkez olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar burada av etkinlikleri, yarışmalar ve kalabalık seyirci topluluklarının katıldığı organizasyonlar yapılmış olabileceğini ifade ediyor.
Tarih öncesi yaşam yeniden canlandırıldı
Öte yandan İngiltere'de yürütülen yeni bir projede Neolitik döneme ait yaşam koşulları yeniden oluşturuldu. Gönüllüler tarafından tarih öncesi yöntemlerle inşa edilen yapılar sayesinde ziyaretçilere binlerce yıl önce insanların nasıl yaşadığı gösteriliyor.
Araştırmacılar bu çalışmaların Stonehenge'in yalnızca mistik bir yapı değil aynı zamanda büyük sosyal organizasyonların merkezi olabileceğini anlamaya yardımcı olduğunu belirtiyor.
Fotoğraflar NY Post ve Takvim arşivden servis edilmiştir.