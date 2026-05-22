Tarihi yapı için çarpıcı iddia: Yüzyıllar önce ilk şov burada mı sergilendi?

Stonehenge çevresinde bulunan hayvan kemikleri, büyük kalabalıkların etkinlikler için bölgeye geldiğini gösteriyor.

Dev kayalar nasıl taşındı?

Stonehenge'in en büyük gizemlerinden biri de tonlarca ağırlığındaki taşların yüzlerce kilometre öteden nasıl getirildiği. Yaklaşık 25 tonluk dev taşların kilometrelerce uzaklıktan taşındığı bilinirken bazı taşların İskoçya'dan getirildiği düşünülüyor.

Uzmanlara göre bu olağanüstü çabanın arkasında topluluklar arasındaki rekabet duygusu yatıyor olabilir. Araştırmacılar insanların yalnızca iş birliği için değil prestij kazanmak adına da bu ağır görevlere katıldığını düşünüyor.

Stonehenge bir gösteri alanı mıydı?

Stonehenge'in kuzeyinde yer alan uzun toprak seti "Stonehenge Cursus" da yeni teorilerin merkezinde bulunuyor. Daha önce tören yolu ya da yarış alanı olduğu düşünülen bölgenin büyük gösterilerin ve toplu etkinliklerin düzenlendiği bir merkez olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar burada av etkinlikleri, yarışmalar ve kalabalık seyirci topluluklarının katıldığı organizasyonlar yapılmış olabileceğini ifade ediyor.