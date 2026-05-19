Van'ın coğrafi işaretli otlu peynirinde yağış bereketi: Kilosu 350-400 TL arası

Kış ve ilkbahar boyunca Van'da etkisini sürdüren bereketli yağışlar, bölgenin meşhur otlu peynir üretimine olumlu yansıdı. Endemik yayla otlarıyla hazırlanan geleneksel lezzet, bu yıl erken tezgahlara inerken üreticiler artan verim sayesinde fiyatların dengede kalmasını bekliyor.

YAĞIŞLAR OTLU PEYNİR SEZONUNU HAREKETLENDİRDİ

Van'ın yüzyıllardır sofralardan eksik olmayan otlu peyniri, bu yıl erken sezonda tüketiciyle buluştu. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetişen mendi, sirmo, heliz, siyabo ve kekik gibi doğal otlarla hazırlanan peynirler, yoğun yağışların etkisiyle daha aromatik ve yağlı hale geldi.

Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda satışa sunulan taze otlu peynirin kilogram fiyatı kaliteye göre 350 ile 400 lira arasında değişiyor.

"BU YIL PEYNİRİN LEZZETİ DAHA GÜZEL"

Çarşı esnafından Hazar Keremoğlu, yağışların üretime büyük katkı sağladığını belirterek bu sezon peynirin hem erken çıktığını hem de lezzet açısından oldukça iyi durumda olduğunu söyledi.

Keremoğlu, yaylalarda otlatılan koyunlardan elde edilen süt sayesinde peynirin yağ oranının yükseldiğini ifade ederek, kaliteli bir otlu peynirin görüntüsü, aroması ve özellikle yağ oranıyla kendini belli ettiğini dile getirdi.

ÜRETİCİLER BOLLUK BEKLİYOR

Yaklaşık 27 yıldır peynir ticaretiyle uğraşan Mehmet Nar ise bu yılki yağışların yalnızca peynir üretimine değil, tüm tarım ve hayvancılığa olumlu katkı sunduğunu söyledi.

Nar, sezon boyunca üretimin artmasını beklediklerini belirterek vatandaşların daha uygun fiyatlarla otlu peynire ulaşabilmesini umut ettiklerini ifade etti.

TAZE PEYNİR ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar ve esnaf, tüketicilerin otlu peynir satın alırken bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni yapılan peynirin ilk zamanlarda daha yumuşak ve sulu olduğunu belirten satıcılar, peynirin kıvamını bulabilmesi için belirli bir süre tuzlanarak dinlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Ayrıca peynirde kullanılan otların taze ve yeşil olması aroma açısından büyük önem taşıyor. Esnaf, özellikle koyun sütünden yapılan peynirlerin daha lezzetli olduğunu ifade ederken, aşırı tuzlu ürünlerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

KAYNATILMIŞ SÜT UYARISI

Üreticiler, sağlık açısından en önemli konunun peynirin kaynatılmış sütten yapılması olduğuna dikkat çekiyor. Kaynatılmadan kullanılan sütlerde brucella riski oluşabileceğini belirten esnaf, bilinçli üretim sayesinde piyasada güvenilir ürünlerin tercih edildiğini ifade ediyor.

