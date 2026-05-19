İlkbaharla çıkıyor suya bağımlılar: Kocaeli'nde 3 semender türü görüldü

Uzman ekipler, üreme dönemlerinin gözlemlenmesi ve habitat koşullarının takibi için kapsamlı bir amfibi izleme sistemi oluşturmayı planlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, türlerin korunması ve popülasyonlarının sürdürülmesi için yeni projeler hazırlayacak.

Tespit edilen türler Anadolu küçük semenderi, Anadolu pürtüklü semenderi ve Anadolu şeritli semenderi olarak kayıt altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya Tabiat Parkı'nda yaptığı araştırmalarda Türkiye'ye özgü üç endemik semender türü tespit edildi.

Ormanya Tabiat Parkı'nda yürütülen amfibi araştırmaları, bölgenin doğal yaşam açısından taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda yalnızca Türkiye'de görülen üç endemik semender türü tespit edilirken, bu canlıların izlenmesi ve yaşam alanlarının korunması için yeni projelerin hazırlanacağı açıklandı.

ORMANYA'DA ENDEMİK SEMENDERLER GÖRÜNTÜLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen araştırmalarda, Ormanya'nın sulak alanlarında üç farklı endemik semender türü belirlendi. Yapılan incelemeler, parkın zengin amfibi çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Uzman ekipler, bölgede kurulan özel tuzaklar ve el kepçeleri yardımıyla yürütülen arazi çalışmalarında farklı semender örneklerine ulaştı. İncelemeler sonucunda Anadolu küçük semenderi, Anadolu pürtüklü semenderi ve Anadolu şeritli semenderi kayıt altına alındı.

TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yetkililer, tespit edilen türlerin korunması ve popülasyonlarının sürdürülebilir şekilde devam etmesi amacıyla çeşitli projelerin devreye alınacağını açıkladı. Özellikle üreme dönemlerinin izlenmesi ve yaşam alanlarının korunması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Ormanya biyoloğu Dr. Recep Bakır, semenderlerin yaşamlarını büyük ölçüde suya bağlı sürdürdüğünü belirterek yumurtlama süreçlerinin de sulak alanlarda gerçekleştiğini ifade etti. İlkbaharın başlamasıyla yapılan gözlemlerde yeni türlerin ortaya çıktığını dile getiren Bakır, Ormanya'daki mevcut tür çeşitliliğinin daha da arttığını söyledi.

ANADOLU'YA ÖZGÜ TÜRLER DİKKAT ÇEKİYOR

Dr. Bakır, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve biyolojik zenginliği sayesinde çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yaptığını belirtti. Tespit edilen semenderlerin özellikle Anadolu'nun kuzey kesimlerinde görülen endemik canlılar olduğunu aktaran Bakır, "Lissotriton kosswigi" olarak bilinen Anadolu küçük semenderinin yalnızca bu coğrafyada yaşadığını söyledi.

Bakır ayrıca "Triturus anatolicus" adlı Anadolu pürtüklü semenderinin geçmişte farklı bir tür grubunun içinde değerlendirildiğini ancak genetik araştırmalar sonucunda ayrı bir tür olarak kabul edildiğini ifade etti. "Ommatotriton nesterovi" olarak adlandırılan Anadolu şeritli semenderinin de yine Türkiye'ye özgü türlerden biri olduğuna dikkat çekti.

DOĞAL YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI GEREKİYOR

Ormanya'nın doğal yaşamın insan müdahalesinden uzak şekilde sürdürüldüğü özel alanlardan biri olduğunu belirten Bakır, burada yaşayan canlıların habitatlarının korunmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Semenderlerin yavaş hareket eden canlılar olması nedeniyle yaşam alanlarındaki değişimlerden hızlı şekilde etkilendiğini vurgulayan Bakır, bilinçsiz balıklandırma faaliyetleri, sulak alanların kurutulması, iklim değişikliği ve sıcaklık artışlarının türler için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bakır, bu canlıların korunabilmesi için su kaynaklarının temiz tutulmasının hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

YENİ İZLEME PROGRAMI PLANLANIYOR

Uzman ekiplerin ilerleyen süreçte daha kapsamlı bir amfibi izleme sistemi oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Bu program kapsamında üreme dönemlerinin gözlemlenmesi, gece sayımları yapılması ve habitat koşullarının düzenli olarak takip edilmesi planlanıyor.

Ayrıca genetik doğrulama çalışmalarının da gündeme alınacağı ifade edilirken, elde edilecek verilerin semender türlerinin geleceği açısından önemli katkılar sağlayacağı değerlendiriliyor.

"ENDEMİK TÜRLER BİYOLOJİK MİRASIMIZ"

Dr. Recep Bakır, endemik canlıların bir ülkenin biyolojik kimliğini temsil ettiğini belirterek bu türlerin yok olmasının yalnızca bir canlının kaybı anlamına gelmediğini söyledi.

Bakır, Ormanya'da tespit edilen üç semender türünün bölgenin yalnızca bir gezi alanı olmadığını, aynı zamanda Anadolu'nun doğal mirasını taşıyan önemli bir biyolojik yaşam merkezi olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

(AA)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler