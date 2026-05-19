Yapay yumurtadan ilk civciv çıktı: Nesli tükenen canlılar için umut doğdu

Şirketin geliştirdiği biyomühendislik ürünü yapay yumurta sistemi, özellikle taşıyıcı anne bulunamayan büyük kuş türleri için yeni bir dönem başlatabilir. Araştırmacılar, bu yöntemin yalnızca nesli tükenen türlerin geri getirilmesinde değil, kritik tehlike altındaki kuşların korunmasında da kullanılabileceğini ifade ediyor.

YAPAY YUMURTADAN SAĞLIKLI CİVCİVLER DÜNYAYA GELDİ

Dünyanın ilk "soyu tükenmiş canlıları geri getirme" girişimlerinden biri olarak bilinen Colossal Biosciences, gelişmekte olan embriyoya ihtiyaç duyduğu tüm koşulları sağlayan özel bir kapsül sistemi geliştirdi. Bu yapay yumurtaların içinde yetiştirilen civcivler sağlıklı şekilde yumurtadan çıktı.

Yumurtanın üst kısmında bulunan şeffaf pencere sayesinde bilim insanları embriyonun gelişimini haftalar boyunca izleyebildi.

Şirkette hayvan yetiştirme müdürü olarak görev yapan Paige McNickle, yapay yumurtadan çıkan ilk civcivi eline aldığında büyük heyecan yaşadığını belirterek, "Bu inanılmaz bir deneyimdi" dedi.

HEDEF: DEV MOA KUŞUNU YENİDEN HAYATA DÖNDÜRMEK

Teknolojinin geliştirilmesindeki temel amaçlardan biri, yüzyıllar önce nesli tükenen Yeni Zelanda'nın Güney Adası dev moa kuşunu yeniden hayata döndürmek.

Yaklaşık 3,6 metre boya ulaşabilen dev moa kuşunun yumurtalarının bir tavuk yumurtasından yaklaşık 80 kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle doğal taşıyıcı anne kullanılması mümkün görülmüyor.

Bilim insanları, yapay yumurta teknolojisinin farklı boyutlara uyarlanabilmesi sayesinde dev moa embriyolarının da güvenli şekilde geliştirilebileceğini düşünüyor.

Şirketin CEO'su Ben Lamm, "Sadece bir yumurtayı kopyalamadık; daha ölçeklenebilir ve kontrol edilebilir tamamen yeni bir sistem geliştirdik" ifadelerini kullandı.

DOĞAL YUMURTANIN KARMAŞIK YAPISI TAKLİT EDİLDİ

Araştırmacılar, doğal yumurtaların göründüğünden çok daha karmaşık biyolojik yapılara sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Yumurta kabuğunda bulunan binlerce mikroskobik gözenek sayesinde embriyo oksijen alırken karbondioksit ve nem dışarı atılabiliyor. Embriyo gelişim sürecinde akciğerlerini kullanamadığı için bu gaz alışverişi hayati önem taşıyor.

Geçmişte yapılan yapay yumurta çalışmalarında bilim insanları yeterli oksijen transferini sağlamakta zorlanmıştı.

Colossal ekibi ise bu sorunu, doğal yumurtadaki gaz alışverişini taklit eden silikon bazlı özel bir zar geliştirerek çözdü. Bu zar, 3 boyutlu yazıcıyla üretilen koruyucu bir kafes yapı içine yerleştirildi.

İLK DENEMELERDE GERÇEK YUMURTALAR KULLANILDI

Araştırmacılar, ilk aşamada döllenmiş tavuk yumurtalarını yapay sistemin içine aktararak embriyoların gelişimini gözlemledi. Besin desteği sağlanan embriyolar birkaç hafta içinde sağlıklı şekilde yumurtadan çıktı.

Şirketin baş biyoloji sorumlusu Andrew Pask, sistemin temel önceliğinin sağlıklı canlılar geliştirmek olduğunu belirtti.

Pask, teknolojinin gelecekte yalnızca nesli tükenmiş türlerin geri getirilmesinde değil, yumurtadan çıkma başarısı düşük olan tehlike altındaki kuş türlerinin korunmasında da kullanılabileceğini söyledi.

DODO, MAMUT VE TAZMANYA KAPLANI DA HEDEFTE

Merkezi Dallas'ta bulunan Colossal Biosciences, daha önce yaklaşık 12 bin yıl önce nesli tükenen kurt türlerinin geri getirilmesine yönelik çalışmalarıyla gündeme gelmişti.

Şirket ayrıca dodo kuşu, yünlü mamut, Tazmanya kaplanı ve mavi antilop gibi türleri yeniden hayata döndürmeyi hedefliyor.

Dev moa projesi ise, Peter Jackson tarafından sağlanan 15 milyon dolarlık yatırımla destekleniyor.

Jackson, "Hayatım boyunca bana moa kuşlarının tamamen yok olduğu söylendi. Ancak artık neslin tükenmesinin hikayenin sonu olmadığını görüyoruz" dedi.

UZMANLARDAN TEMKİNLİ DESTEK

İngiltere'deki bilim insanları sonuçların oldukça etkileyici göründüğünü ancak araştırmanın hakem değerlendirme sürecinden geçmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Roslin Institute gelişim biyoloğu Megan Davey, yapay yumurta teknolojisinin yalnızca kuşlar için değil, gelecekte yumurta bırakan diğer tehlike altındaki türler için de önemli bir koruma aracı olabileceğini ifade etti.

Davey, doğal yumurta kabuklarının hem embriyoyu koruyan hem de hassas gaz alışverişi sağlayan son derece karmaşık biyolojik yapılar olduğunu belirterek, bu sistemi laboratuvar ortamında taklit etmenin "etkileyici bir biyomühendislik başarısı" olduğunu söyledi.

(Telegraph, yapay zeka)

