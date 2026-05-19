CANLI YAYIN
Geri

THY İstanbul- Dubai seferleri Haziran'da başlıyor: İlk uçuşun saati belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak. THY İletişim Başkanlığından edinilen bilgiye göre ara verilen seferler 9 Haziran saat 01.30'da yapılacak İstanbul-Dubai uçuşuyla start verecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
THY İstanbul- Dubai seferleri Haziran'da başlıyor: İlk uçuşun saati belli oldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • THY, İstanbul-Dubai arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran saat 01.30'da başlayacak.
  • ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrası Orta Doğu'daki bazı ülkelerin hava sahaları kapatılmıştı.
  • Dubai'ye yönelik THY seferleri hava sahalarının kapatılması nedeniyle durdurulmuştu.

Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak.

THY, İstanbul-Dubai arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran saat 01.30'da başlayacak. Fotoğraf:AA

Hava sahaları kapatılmıştı

ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Orta Doğu'daki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'ye yönelik seferler durdurulmuştu.

Dubai'ye yönelik THY seferleri hava sahalarının kapatılması nedeniyle durdurulmuştu. Fotoğraf:AA

THY Dubai uçuşları ne zaman başlıyor?

THY İletişim Başkanlığından edinilen bilgiye göre ara verilen seferler 9 Haziran saat 01.30'da yapılacak İstanbul-Dubai uçuşuyla yeniden başlatılacak.

THY'den 19 Mayıs'a özel indirim kampanyası: 1449 TL ucuz bilet hangi tarihlerde geçerli?
SONRAKİ HABER

THY'den 1449 TL’ye uçuş fırsatı!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler