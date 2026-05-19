THY İstanbul- Dubai seferleri Haziran'da başlıyor: İlk uçuşun saati belli oldu
Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak. THY İletişim Başkanlığından edinilen bilgiye göre ara verilen seferler 9 Haziran saat 01.30'da yapılacak İstanbul-Dubai uçuşuyla start verecek.
Hava sahaları kapatılmıştı
ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Orta Doğu'daki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'ye yönelik seferler durdurulmuştu.
THY Dubai uçuşları ne zaman başlıyor?
THY İletişim Başkanlığından edinilen bilgiye göre ara verilen seferler 9 Haziran saat 01.30'da yapılacak İstanbul-Dubai uçuşuyla yeniden başlatılacak.
Zeynep Durusoy