19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi? Marmaray, metro, otobüsler bedava mı?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu taşıma kullanacak milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, Başkentray, İZBAN ve bazı metro hatları ücretsiz oldu. İşte 19 Mayıs Salı günü ücretsiz hizmet verecek o hatların tam listesi.
- Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 19 Mayıs 2026'da bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatları ücretsiz hizmet verecek.
- İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı ücretsiz olacak, belediye ek kararları duyuracak.
- Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY ücretsiz hizmet verecek, özel halk otobüsleri ücretli olacak.
- Toplu taşıma seferleri Cumartesi programına göre düzenlenecek ve yoğunluk için ek seferler planlanacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma kullanacak milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı raylı sistem hatlarında ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte uygulanacak ücretsiz ulaşım kararı kapsamında Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi yoğun kullanılan hatlar ücretsiz hizmet verecek.
19 MAYIS'TA HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mayıs 2026 Salı günü şu hatlarda ücret alınmayacak:
- Marmaray
- Başkentray
- İZBAN
- Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
- Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
Uygulama gün boyunca geçerli olacak.
İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK MI?
İstanbul'da ücretsiz ulaşım uygulaması özellikle raylı sistem hatlarında geçerli olacak. Marmaray ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarına ilişkin ek kararların ise belediye tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.
ANKARA'DA EGO OTOBÜSLERİ VE METRO ÜCRETSİZ
EGO Genel Müdürlüğü de 19 Mayıs'a ilişkin ulaşım düzenlemesini açıkladı. Yapılan duyuruya göre:
- EGO otobüsleri
- Metro
- ANKARAY
19 Mayıs Salı günü ücretsiz hizmet verecek.
Toplu taşıma seferleri Cumartesi çalışma programına göre düzenlenecek. Yetkililer ayrıca gün içinde oluşabilecek yoğunluğa karşı ek otobüs ve tren seferlerinin devreye alınacağını bildirdi.
Öte yandan özel halk otobüsleri (ÖHO) ile özel toplu taşıma araçlarında ücretli tarifeye devam edilecek.
İzmir'de ise İZBAN hattının ücretsiz olacağı kesinleşti.