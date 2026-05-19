19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi? Marmaray, metro, otobüsler bedava mı?

Toplu taşıma seferleri Cumartesi programına göre düzenlenecek ve yoğunluk için ek seferler planlanacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatları ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 19 Mayıs 2026'da bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma kullanacak milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı raylı sistem hatlarında ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte uygulanacak ücretsiz ulaşım kararı kapsamında Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi yoğun kullanılan hatlar ücretsiz hizmet verecek.