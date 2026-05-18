9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi
Müslüman dünyasının en kıymetli günlerinden biri olan Kurban Bayramı 2026 için geri sayım son haftaya girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2026 dini günler takvimine göre arefe 26 Mayıs Salı, bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba olarak idrak edilecek.
Kurban Bayramı 2026 için geri sayım son haftasına girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sene Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz" sözleriyle 9 günlük tatili duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre arefe 26 Mayıs Salı, bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba; 1,5 günlük idari izinle birlikte 9 gün sürecek tatil 22 Mayıs Cuma akşamı başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. Kurban Bayramı'nın 1. günü ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak.
2026 Kurban Bayramı hangi gün?
2026 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:
- Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
- Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
- Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
- Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
- Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Diyanet takvimine göre bayram 4 gün sürecek.
SIK SORULAN SORULAR
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
Kurban Bayramı 2026, 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor.
Arefe günü 2026 hangi gün?
2026 Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı günüdür ve yarım gün resmi tatil olarak uygulanır.
Bayram tatili 2026 kaç gün?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 mayıs Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı müjdesini, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz." sözleriyle duyurdu.
Kurban Bayramı ikramiyesi 2026 ne kadar?
2026 Kurban Bayramı ikramiyesi emeklilere 4.000 TL olarak ödenmektedir; ödemeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılmaktadır.