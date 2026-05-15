Meteoroloji’nin Nisan raporu: 60 sel, 25 dolu, 25 heyelan kayıtlara geçti

Bazı bölgelerde taşkınlar ve su baskınları meydana gelirken, uzmanlar iklim kaynaklı meteorolojik olayların daha sık görülmeye başladığına dikkat çekti.

YAĞIŞ VE SEL OLAYLARI İLK SIRADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Nisan Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'ne göre, ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen veriler değerlendirildi. Buna göre nisan ayında toplam 148 şiddetli meteorolojik olay kayıtlara geçti.

Yaşanan olayların büyük bölümünü 60 vakayla kuvvetli yağış ve sel oluşturdu. Şanlıurfa, Gaziantep ve Samsun başta olmak üzere birçok ilde kısa sürede etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle taşkın ve su baskınları yaşandı.

DOLU VE HEYELAN VAKALARI DİKKAT ÇEKTİ

Nisan ayında meydana gelen meteorolojik afetler arasında dolu ve heyelan olayları da öne çıktı. Her iki olay türü de 25'er kez kaydedildi. Özellikle tarım alanlarında etkili olan dolu yağışları bazı bölgelerde ürün kayıplarına yol açtı.

Şiddetli hava olayları listesinde 17 fırtına vakası da yer aldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve maddi hasarlar meydana geldi.

KAR, DON VE HORTUM DA GÖRÜLDÜ

Meteoroloji verilerine göre aynı dönemde 7 kuvvetli kar yağışı, 4 yıldırım düşmesi, 4 don olayı ve 4 çığ meydana geldi. Ayrıca iki farklı bölgede hortum oluştuğu bildirildi.

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde görülen ani hava değişimlerinin meteorolojik afet riskini artırdığına işaret ederek vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

(AA, Takvim foto arşiv)

