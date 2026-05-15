Uçuş esnasında acil durum senaryosu korkuttu: 90 saniyelik kural çöktü
Bilim insanlarının Airbus A320 üzerinde yaptığı yeni araştırma acil uçak tahliyelerinde yaşlı yolcu oranının kritik etkisini ortaya koydu. Simülasyonlarda en hızlı tahliye bile 141 saniyede tamamlandı.
Hızlı Özet Göster
- Uluslararası araştırma ekibi tarafından AIP Advances dergisinde yayımlanan çalışma, yaşlanan dünya nüfusunun havacılık güvenliğinde kullanılan 90 saniyelik tahliye standardını zorlaştırabileceğini ortaya koydu.
- Airbus A320 tipi uçakta gerçekleştirilen 27 simülasyonda, 152 yolcu ve 30 yaşlı yolcunun dengeli dağıtıldığı en hızlı senaryoda bile tahliye süresi 141 saniye olarak hesaplandı.
- Araştırmacılar yaşla birlikte karar verme süresinin uzaması, çevresel farkındalığın azalması ve hareket kabiliyetindeki düşüşün tahliye süreçlerini doğrudan etkilediğini belirledi.
- Uzmanlar havayolu şirketlerinin yaşlı yolculara özel güvenlik bilgilendirmeleri, belirli koltuk bölgelerine yönlendirme ve kabin yerleşimlerinin yeniden planlanması gibi uygulamaları değerlendirmesini önerdi.
- Araştırma ekibi gelecekte çocuklar, bebekler ve hamile yolcuların acil tahliyeler üzerindeki etkisini incelemeyi planlıyor.
Uluslararası araştırma ekibinin hazırladığı çalışma yaşlanan dünya nüfusunun havacılık güvenliğini yeniden şekillendirebileceğini gösterdi. Uzmanlara göre mevcut 90 saniyelik tahliye standardı birçok senaryoda yetersiz kalabiliyor.
Tahliyelerde yeni dönem tartışması
Acil durumlarda yolcu uçaklarının 90 saniye içinde tamamen boşaltılması gerekiyor. Bu standart, uzun yıllardır küresel havacılık güvenliğinin temel kurallarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak yayımlanan yeni bir bilimsel araştırma özellikle yaşlı yolcu oranının artmasının bu hedefi ciddi şekilde zorlaştırabileceğini ortaya koydu.
27 farklı tahliye simülasyonu gerçekleştirildi
Bilimsel dergi AIP Advances'ta yayımlanan çalışmada araştırmacılar, Airbus A320 tipi bir yolcu uçağında meydana gelen çift motor yangını senaryosunu baz alarak toplam 27 farklı tahliye simülasyonu gerçekleştirdi.
En hızlı senaryo bile standardı aşamadı
Araştırmada farklı kabin düzenleri, yaşlı yolcu oranları ve yolcuların uçak içerisindeki konumları detaylı şekilde analiz edildi. Simülasyon sonuçları tahliye süresini belirleyen en kritik unsurun yaşlı yolcuların sayısı ve oturma düzeni olduğunu gösterdi.
152 yolcunun bulunduğu ve 30 yaşlı yolcunun kabin içine dengeli biçimde dağıtıldığı en hızlı senaryoda dahi tahliye süresi 141 saniye olarak hesaplandı. Böylece mevcut uluslararası güvenlik standardı önemli ölçüde aşılmış oldu.
Uzmanlar özellikle büyük çaplı yangın ve motor arızası gibi düşük ihtimalli ancak yüksek riskli olaylarda saniyelerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Yaş ilerledikçe tahliye zorlaşıyor
Araştırmacılara göre yaşla birlikte ortaya çıkan fiziksel ve bilişsel değişimler tahliye süreçlerini doğrudan etkiliyor. Karar verme süresinin uzaması, çevresel farkındalığın azalması ve hareket kabiliyetindeki düşüş, yoğun stres altında yaşlı yolcuların uçaktan çıkışını yavaşlatabiliyor. Özellikle dar koridorlu uçaklarda oluşan yoğunluk tahliye zincirinin tamamını etkileyebiliyor. Çalışmada birkaç saniyelik bireysel gecikmelerin toplam tahliye süresini dramatik biçimde artırdığı vurgulandı.
Havayolları için yeni öneriler gündemde
Araştırma ekibi tahliye sürelerini azaltmak için bazı yeni uygulamaların değerlendirilebileceğini belirtti. Bunlar arasında yaşlı yolculara özel güvenlik bilgilendirmeleri yapılması, belirli koltuk bölgelerine yönlendirme uygulanması ve kabin yerleşimlerinin yeniden planlanması gibi öneriler yer aldı. Uzmanlara göre gelecekte havayolu şirketleri yalnızca uçak kapasitesine değil yolcu profiline göre de güvenlik stratejileri geliştirmek zorunda kalabilir.
Yaş gruplarına göre tahliye planı
Araştırmacılar önümüzdeki dönemde çocuklar, bebekler ve hamile yolcular gibi farklı grupların acil tahliyeler üzerindeki etkisini de incelemeyi planlıyor. Elde edilecek verilerin havacılık sektöründe güvenlik prosedürlerinin güncellenmesine ve daha gerçekçi tahliye planlarının oluşturulmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
SRC Kurye belgesi için kritik karar!
Adıyaman'da yetişiyor Japonya'ya ihraç ediliyor