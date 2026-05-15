En hızlı tahliye senaryosu bile 141 saniyede tamamlandı

En hızlı senaryo bile standardı aşamadı

Araştırmada farklı kabin düzenleri, yaşlı yolcu oranları ve yolcuların uçak içerisindeki konumları detaylı şekilde analiz edildi. Simülasyon sonuçları tahliye süresini belirleyen en kritik unsurun yaşlı yolcuların sayısı ve oturma düzeni olduğunu gösterdi.

152 yolcunun bulunduğu ve 30 yaşlı yolcunun kabin içine dengeli biçimde dağıtıldığı en hızlı senaryoda dahi tahliye süresi 141 saniye olarak hesaplandı. Böylece mevcut uluslararası güvenlik standardı önemli ölçüde aşılmış oldu.

Uzmanlar özellikle büyük çaplı yangın ve motor arızası gibi düşük ihtimalli ancak yüksek riskli olaylarda saniyelerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.