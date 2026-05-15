Adıyaman'da Türk somon sezonu açıldı: 13 milyon yavru suyla buluşuyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bu sezon 13 milyon yavru alabalık kafeslere bırakılarak Türk somonu üretimi başladı.

Türkiye'nin ihracat kalemleri arasında dikkat çeken Türk somonunun yolculuğu Adıyaman'da başlıyor. Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda kafeslere bırakılan milyonlarca yavru balık, belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra farklı bölgelerde yetiştirilmeye devam edilerek dünya pazarına gönderiliyor. Sektör temsilcileri, bu sezon üretimin geçen yıla göre daha verimli geçeceğini ifade ediyor.

ÇAT BARAJI'NDA YOĞUN MESAİ

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı'nda yeni üretim sezonu başladı. Bölgedeki tesislerde, Malatya ve Elazığ'dan getirilen 2-3 gram ağırlığındaki yavru alabalıklar hazırlanan kafeslere bırakılıyor. Üreticiler, kafeslerdeki file sistemlerini yenileyerek milyonlarca balığın yerleştirilmesi için hazırlık yaptı.

13 MİLYON YAVRU BALIK SUYLA BULUŞACAK

Kent genelinde faaliyet gösteren 25 su ürünleri tesisinin 23'ü Çat Barajı'nda üretim gerçekleştiriyor. Her yıl yaklaşık 3 bin 500 ton alabalık üretiminin yapıldığı Adıyaman'da, bu sezon yaklaşık 13 milyon yavru alabalığın kafeslere bırakılması planlanıyor. İşletmelerde bulunan kuluçkahanelerde ise yılda 4 milyon yavru balık üretilebiliyor.

KURAKLIĞIN ARDINDAN ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle üretim miktarında düşüş yaşanırken, bu yıl yağışların yeterli seviyeye ulaşması üreticileri umutlandırdı. Su seviyelerindeki artışın hem balık gelişimini hem de üretim kapasitesini olumlu etkilemesi bekleniyor.

TÜRK SOMONU DÜNYA PAZARINA AÇILIYOR

Kasım ayına kadar beslenen alabalıklar yaklaşık 250 gram ağırlığa ulaştığında iç piyasada tüketiciye sunuluyor. Daha büyük boyutlara ulaşması hedeflenen balıkların bir kısmı ise Karadeniz ve Karakaya Barajı'ndaki tesislere gönderiliyor. Burada 2-3 kilograma kadar büyütülen balıklar, "Türk somonu" adıyla Rusya, Japonya ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

İhracat başarısıyla dikkat çeken Türk somonu üretimi, Adıyaman ekonomisine önemli katkı sunuyor. Hem istihdam oluşturan hem de döviz girdisi sağlayan sektör, son yıllarda bölgedeki en önemli su ürünleri yatırımları arasında gösteriliyor.

