Bu çiçeği koparmanın bedeli 840 bin TL: Kazdağları'nda Ayı Gülü sezonu açıldı

Bin metreyi aşan rakımlarda yetişen çiçekler doğaseverlerin ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Koruma altındaki endemik şakayık çiçeklerini koparan veya zarar veren kişilere 840 bin TL idari para cezası uygulanıyor.

Paeonia mascula adlı şakayık çiçeği yılda bir kez mayıs ayında açıyor ve yaklaşık 20 gün canlı kalıyor.

Türkiye'nin en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte eşsiz bir görünüme büründü. Sadece yılda bir kez açan ve yaklaşık 20 gün canlı kalabilen ayı gülleri, hem görsel şölen sunuyor hem de sıkı koruma önlemleriyle geleceğe taşınmaya çalışılıyor.

KAZDAĞLARI'NDA AYI GÜLÜ SEZONU BAŞLADI

Balıkesir sınırları içerisindeki Kazdağı Milli Parkı'nda yetişen ve halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen endemik şakayıklar çiçek açtı. Özellikle bin metreyi aşan rakımlarda görülen bu nadir bitkiler, doğaseverlerin yanı sıra profesyonel fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

YILDA BİR KEZ AÇIYOR

Bilimsel adı Paeonia mascula olan şakayık çiçeği, her yıl sadece mayıs ayında kısa süreliğine ortaya çıkıyor. Yaklaşık 20 gün boyunca canlı kalabilen çiçekler, bu kısa ömürleri nedeniyle büyük ilgi görüyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz görüntüyü kaçırmamak için Kazdağları'nın zorlu parkurlarına çıkıyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ OLDU

Kısa sürede solan ayı gülleri, özellikle doğa fotoğrafçıları için büyük önem taşıyor. Birçok fotoğrafçı, yıl boyunca bu dönemi bekleyerek bölgeye geliyor. Şakayıkların açmasıyla birlikte dron çekimleri ve profesyonel fotoğraf kareleri sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.

KOPARMANIN CEZASI 840 BİN LİRA

Koruma altında bulunan endemik şakayık çiçeklerine zarar vermek ise ağır yaptırımlara neden oluyor. Yetkililer, çiçeği koparan veya doğal yaşam alanına zarar veren kişilere 840 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirtiyor. Bu nedenle ziyaretçilerin bitkilere temas etmeden yalnızca görüntü almaları isteniyor.

KAZDAĞLARI BAHARLA BİRLİKTE CANLANDI

"Dünyanın oksijen deposu" olarak anılan Kazdağları, bahar aylarında farklı bitki türleriyle doğa turizminin önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Özellikle endemik türlerin yoğunluğu sayesinde bölge, hem bilim insanlarının hem de doğa meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

(İHA, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler