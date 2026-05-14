Sonora Smart Dodd, altı çocuğunu tek başına büyüten iç savaş gazisi babasının fedakarlıklarının unutulmaması için bu günü önerdi.

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor.

Hayatın her döneminde destekleriyle öne çıkan babalar için kutlanan Babalar Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayında gerçekleşecek.

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Babalar Günü geleneksel olarak haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. 2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonuna denk gelen özel gün nedeniyle birçok aile şimdiden kutlama ve ziyaret planları yapmaya başladı.

Babalar Günü neden önemli?

Babalar Günü sadece sembolik bir kutlama olarak görülmüyor. Aynı zamanda babaların aileleri için verdiği emeği, fedakarlığı ve çocuklarının hayatındaki yerini hatırlatan anlamlı bir gün olarak kabul ediliyor.

Birçok kişi için Babalar Günü; çocukluk anılarının yeniden canlandığı, aile bağlarının güçlendiği ve duyguların daha açık ifade edildiği özel bir zaman anlamı taşıyor. Yoğun iş temposu ve günlük hayatın koşuşturması içinde ailesine yeterince vakit ayıramadığını düşünen kişiler için de bu özel gün önemli bir fırsat sunuyor.