Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan "Dünya Engelliler Haftası" vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Engelleri kaldıran rakam: Demir yolunda 9 milyon yolcuya ücretsiz ulaşım!



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "önce insan" vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı. "TURUNCU MASA UYGULAMASI İLE BUGÜNE KADAR 87 BİN 795 YOLCUMUZA DESTEK OLDUK" Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hızlı tren terminallerinde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla 2019 yılında 'Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası' uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uygulamayla, engelli bireyler gar veya istasyon girişinde belirlenen yerden alınarak trendeki seyahat edeceği koltuğa yerleştiriliyor ve seyahat sonunda trenden alınarak gar veya istasyon çıkışındaki hizmet noktası butonunun bulunduğu noktaya kadar ulaştırılıyor. Turuncu Masa Uygulamasını tüm ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 27 YHT garımızda Turuncu Masa hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar 87 bin 795 yolcumuza destek olduk."

119 İSTASYONDA ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMALARINI FİİLEN TAMAMLANDI TCDD Genel Müdürlüğünün de erişilebilir ulaşım vizyonuyla gar, istasyon ve peronlarda kapsamlı bir erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Erişilebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 130 adet istasyona ilişkin proje çalışmalarını tamamladık. 119 adet istasyonda erişilebilirlik uygulamalarını fiilen tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." bilgisini paylaştı.

42 HAVALİMANI ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİNE SAHİP Havalimanlarında da erişilebilirlik standartlarını yaygınlaştırdıklarını dile getiren Uraloğlu, "Turuncu Masa hizmetimizi 3 havalimanımızda da başlattık. 38 havalimanımız Engelsiz Havalimanı Kuruluşu unvanına, 42 havalimanımız ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Erişilebilirlik Belgesi'ne sahiptir." ifadelerini kullandı. Uraloğlu ayrıca, denizcilik sektöründe de Engelsiz Denizler Projesi ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletleri zorunlu hale getirdiklerini kaydetti.