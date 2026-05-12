Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır. Ege Bölgesi Ege Bölgesi'nde nisanda sıcaklıklar Çeşme çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgede en düşük sıcaklık Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise Aydın ve Nazilli'de kayıtlara geçti.

Antakya, Güneydoğu Anadolu'nun birçok ili ve Karadeniz'in bazı şehirlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında, Kale çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise Kozan'da ölçüldü.

Türkiye'nin diğer kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kaydedildi. İç Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesi'nde nisanda sıcaklıklar, Zara çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgede en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise Kayseri'de kaydedildi. Karadeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Artvin, Merzifon, Amasya, Bayburt, İspir, Oltu, Zile ve Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise Boyabat'ta ölçüldü.