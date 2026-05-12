Meteoroloji'den Nisan 2026 sıcaklık raporu: Yurtta ortalama düştü
Türkiye’de nisan ayında hava sıcaklıkları önceki senelerin ortalamasının altına inerek mevsim normallerine göre daha serin bir seyir izledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde ortalama sıcaklık 11,7 derece olarak ölçülürken bu değer 1991-2020 dönemine ait 12,3 derecelik normallerin 0,6 derece altında kaldı. Ay boyunca bazı bölgelerde soğuk hava etkisini artırırken yer yer mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar da görüldü.
- Türkiye'de 2025 yılı nisan ayı ortalama sıcaklığı 11,7 derece ile 1991-2020 dönem ortalamasının 0,6 derece altında kaydedildi.
- Nisan ayında en düşük sıcaklık eksi 11,4 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 31,9 derece ile Adana'nın Kozan ilçesinde ölçüldü.
- Antakya, Güneydoğu Anadolu'nun birçok ili ve Karadeniz'in bazı şehirlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşti.
- Çeşme ve Kale çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
- Türkiye'nin diğer kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kaydedildi.
Türkiye'de bu yıl nisan ayı ortalama sıcaklığı 11,7 dereceyle mevsim normallerine göre 0,6 derece azaldı.
Bazı bölgelerde normalin altına düştü
Geçen ay sıcaklıklar Antakya, Palu, Ergani, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Çermik, Viranşehir, Cizre, Ceylanpınar, Zara, Artvin, Merzifon, Amasya, Bayburt, İspir, Oltu, Zile, Şebinkarahisar ve Bandırma çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Kale (Demre) ve Çeşme çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.
En düşük ve en yüksek sıcaklık hangi illerde kaydedildi?
Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,4 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 31,9 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde ölçüldü. İşte bölge bölge sıcaklıık raporu...
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar Bandırma çevresinde mevsim normallerinin altında bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise Edirne'de gözlendi.
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi'nde nisanda sıcaklıklar Çeşme çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgede en düşük sıcaklık Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise Aydın ve Nazilli'de kayıtlara geçti.
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında, Kale çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise Kozan'da ölçüldü.
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi'nde nisanda sıcaklıklar, Zara çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgede en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise Kayseri'de kaydedildi.
Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Artvin, Merzifon, Amasya, Bayburt, İspir, Oltu, Zile ve Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise Boyabat'ta ölçüldü.
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde nisanda sıcaklıklar Palu ve Ergani çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgede en düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da gözlendi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Çermik, Viranşehir, Cizre ve Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da kaydedildi.