Motorin ve benzine indirim var mı? 9 Mayıs 2026 İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları 9 Mayıs 2026 Cuma günü yeniden sürücülerin en çok takip ettiği konular arasında yer aldı. Benzinin litre fiyatına dün ( 8 Mayıs) itibarıyla 2,74 lira indirim geldi. Motorin litre fiyatında ise 9 Mayıs 2026 saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Motorinde 5,52 TL’lik indirim pompa fiyatlarına yansırken birçok il ve ilçede litre fiyatı 70 TL’nin altına düştü. İşte il il güncel akaryakıt fiyatlarında son durum…

  • 8 Mayıs 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş indirim yapıldı.
  • 9 Mayısta ise motorinin litre fiyatında 5,52 TL'lik indirim gerçekleşti ve birçok ilde fiyatlar 70 TL'nin altına düştü.
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 63.81 TL, motorin 66.25 TL ve LPG 33.89 TL olarak fiyatlandırıldı.
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 63.67 TL, motorin 66.11 TL ve LPG 33.29 TL olarak belirlendi.
  • Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli değişiyor.

Akaryakıt fiyatları 9 Mayıs 2026 Cuma günü araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişim pompa fiyatlarını etkilerken benzin ve motorinde indirim kaydedildi.

8 Mayıs 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş indirim yapıldı.

Benzine ve motorine ne kadar indirim geldi?

Dün itibarıyla benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruşluk indirim geldi. Eşel Mobil Sistemi kapsamında bu indirimin yaklaşık 69 kuruşu pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin litre fiyatında ise 9 Mayıs 2026 saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı ve gece yarısı tabelalar değişti.

9 Mayısta ise motorinin litre fiyatında 5,52 TL'lik indirim gerçekleşti ve birçok ilde fiyatlar 70 TL'nin altına düştü.

Motorinde 5,52 TL'lik indirim pompa fiyatlarına yansırken birçok il ve ilçede litre fiyatı 70 TL'nin altına düştü. İşte sektör kaynaklarına göre şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları…

9 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 63.81 TL
  • Motorin: 66.25 TL
  • LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 63.67 TL
  • Motorin: 66.11 TL
  • LPG: 33.29 TL

Ankara

  • Benzin: 64.78 TL
  • Motorin: 67.38 TL
  • LPG: 33.87 TL

İzmir

  • Benzin: 65.06 TL
  • Motorin: 67.65 TL
  • LPG: 33.69 TL

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

