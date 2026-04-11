Yatırım araçlarının haftalık getirileri: En çok kazandıranlar hangileri?

Yatırım araçları bu hafta genel olarak yükseliş eğilimi gösterdi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık ortalamada yüzde 8,79 oranında değer kazanırken gram altın yüzde 2,28 artış kaydetti. Döviz tarafında ise avro/TL yüzde 1,69 yükselirken dolar/TL’deki artış yüzde 0,15 ile daha sınırlı kaldı.

Yatırım araçlarının haftalık getirileri: En çok kazandıranlar hangileri?
  • BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 8,79 artışla 14.073,79 puandan kapandı.
  • Altının gram fiyatı yüzde 2,28 artarak 6 bin 858 liraya yükseldi.
  • Avro/TL kuru yüzde 1,69 değer kazanarak 52,4150 liraya çıktı.
  • Dolar/TL kuru yüzde 0,15 artışla 44,6590 lira oldu.
  • Yatırım fonları yüzde 2,42, emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,79, altının gram fiyatı yüzde 2,28, avro/TL yüzde 1,69 ve dolar/TL yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 8,79 artışla 14.073,79 puandan kapandı. Fotoğraflar:AA

Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 12.876,31 puanı ve en yüksek 14.073,79 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 8,79 üstünde 14.073,79 puandan tamamladı.

Altının gram fiyatı yüzde 2,28 artarak 6 bin 858 liraya yükseldi.

Altın yukarı yönlü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,28 artışla 6 bin 858 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,27 yükselişle 46 bin 199 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 11 bin 231 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 2,28 artarak 11 bin 487 liraya yükseldi.

Avro/TL kuru yüzde 1,69 değer kazanarak 52,4150 liraya çıktı.

Dövizde son durum ne?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 artarak 44,6590 lira, avro yüzde 1,69 yükselişle 52,4150 lira oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,42, emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 4,19 ile "hisse senedi fonları" oldu.

Sürücüler o tarihe dikkat: Motorine 4,35 TL indirim geliyor
