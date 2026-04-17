28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 2,28 TL, benzin grubunda ise 95 kuruşluk bir fiyat artışı kaydedildi. 1 Mayıs 2026 itibarıyla ise akaryakıt tabelasında fiyatlar aynı kaldı. İşte sektör kaynaklarına göre büyükşehirlerde güncel fiyat tablosu...
1 Mayıs 2026 akaryakıta indirim ya da zam geldi mi?
Bugün akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim bulunmuyor. Fiyatlar 30 Nisan 2026 tarihli son güncelleme ile sabit kaldı.
1 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul akaryakıt fiyatları
|Yakıt Türü
|Avrupa Yakası
|Anadolu Yakası
|Benzin
|63.74 TL
|63.60 TL
|Motorin (Mazot)
|71.64 TL
|71.50 TL
|LPG (Otogaz)
|34.99 TL
|34.39 TL
ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
ANKARA
Benzin: 64.71 TL
Motorin: 72.76 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR
Benzin: 64.99 TL
Motorin: 73.03 TL
LPG: 34.79 TL
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.