Benzine ve motorine indirim var mı? 1 Mayıs 2026 İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

Küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim yapılmadı. İşte 1 Mayıs İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları tam liste...

  • 1 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı ve fiyatlar 30 Nisan 2026 tarihindeki seviyelerde sabit kaldı.
  • İstanbul'da benzin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 63,74 TL, Anadolu Yakası'nda 63,60 TL olarak uygulanıyor.
  • İstanbul'da motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 71,64 TL, Anadolu Yakası'nda 71,50 TL seviyesinde bulunuyor.
  • Ankara'da benzin 64,71 TL, motorin 72,76 TL, LPG 34,87 TL; İzmir'de benzin 64,99 TL, motorin 73,03 TL, LPG 34,79 TL olarak satılıyor.
  • Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ve piyasa koşullarına göre güncelleniyor.

28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 2,28 TL, benzin grubunda ise 95 kuruşluk bir fiyat artışı kaydedildi. 1 Mayıs 2026 itibarıyla ise akaryakıt tabelasında fiyatlar aynı kaldı. İşte sektör kaynaklarına göre büyükşehirlerde güncel fiyat tablosu...

1 Mayıs 2026 akaryakıta indirim ya da zam geldi mi?

Bugün akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim bulunmuyor. Fiyatlar 30 Nisan 2026 tarihli son güncelleme ile sabit kaldı.

İstanbul'da benzin litresi Avrupa Yakası'nda 63,74 TL, Anadolu Yakası'nda 63,60 TL oldu.

1 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul akaryakıt fiyatları

Yakıt TürüAvrupa YakasıAnadolu Yakası
Benzin63.74 TL63.60 TL
Motorin (Mazot)71.64 TL71.50 TL
LPG (Otogaz)34.99 TL34.39 TL

Ankara'da benzin 64,71 TL, motorin 72,76 TL, İzmir'de benzin 64,99 TL, motorin 73,03 TL oldu.

ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA

Benzin: 64.71 TL

Motorin: 72.76 TL

LPG: 34.87 TL

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak değişiyor.

İZMİR

Benzin: 64.99 TL

Motorin: 73.03 TL

LPG: 34.79 TL

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ve piyasa koşullarına göre güncelleniyor.

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

