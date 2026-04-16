CANLI YAYIN
Geri

Hava durumu raporu: Sağanak ve Afrika tozu haritayı saracak! Hangi iller listede?

Meteoroloji'den Türkiye geneli için kritik uyarı geldi. Aralarında Antalya, Elazığ ve Tunceli'nin de bulunduğu çok sayıda ilde şiddetli sağanak yağış ve sel riski kapıda. Marmara’da fırtına, Ege ve Akdeniz’de ise Afrika üzerinden gelen toz taşınımı hayatı olumsuz etkileyecek. İşte bölge bölge hava durumu raporu ve Meteoroloji uzmanı Adil Tek'in değerlendirmeleriyle hafta sonuna ilişkin notlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hava durumu raporu: Sağanak ve Afrika tozu haritayı saracak! Hangi iller listede?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun batısı ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış, Marmara ve Doğu Akdeniz'de 40-60 km/saat hızında şiddetli rüzgar uyarısı yaptı.
  • Cumartesi günü İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in tamamında yağış bekleniyor ve özellikle Güneydoğu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde sel ve su baskını riski bulunuyor.
  • Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında etkili olacak ve yağışlarla birlikte çamur şeklinde yere düşecek.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki karla kaplı eğimli arazilerde çığ riski uyarısı yapıldı.
  • Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak ve İstanbul'da 19-20 derecelere ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelini kapsayan kapsamlı bir hava tahmin raporu yayımlayarak çok sayıda bölge için eş zamanlı uyarıda bulundu. Başta Doğu Anadolu'nun batısı ve Antalya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Marmara ve Doğu Akdeniz'de şiddetli rüzgar, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ise Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek beklenen hava koşullarını A Haber'de detaylarıyla anlattı.

Yağışlı sistem yurda giriyor. Fotoğraf: Adil Tek (A Haber canlı yayını)

YAĞIŞLI SİSTEM YURDA GİRİYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, güney bölgeler üzerinden yeni bir yağışlı sistemin giriş yaptığını belirterek şu ifadeleri kaydetti:

Güney bölgelere yeni yağışlı sistem geliyor Orta Akdeniz üzerinden. Şu anda Ege'nin güney kesimlerinde zaten yağış oluşmaya başladı. İlerleyen saatlerde Ege'nin güneyi, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney kesimleri yağış almaya başlayacak. Akşam saatlerine doğru İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu bu yağış sisteminin etkisine girmiş olacak.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında etkili olacak ve yağışlarla birlikte çamur şeklinde yere düşecek.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların asıl etkisini cumartesi günü göstereceğini belirten Tek hafta sonu hava durumuna ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

Esas yağış yarın daha çok kendini gösterecek. "Marmara ve Kuzey Ege hariç; İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in tamamı yağış alacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Buralarda sel, su baskını riskleri var.

Pazar günü sistem biraz daha doğuya kayıyor. Fotoğraf: A Haber

TOZ TAŞINIMI ÇAMUR YAĞIŞINA DÖNÜŞEBİLİR

Toz taşınımına da değinen Tek, "Bir toz taşınımı var kaç gündür. Özellikle Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'da etkili oluyordu." dedi. Yağışlarla birlikte etkisinin değişeceğini belirterek, "Bu yağışlarla birlikte toz taşınımı biraz daha çamur şeklinde yere düşmeye başlayacak." ifadelerini kullandı. Tek ayrıca, "Bu toz taşınımı haftasonuna kadar sürecek." bilgisini paylaştı.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ DOĞUYA KAYIYOR

Pazar gününe ilişkin değerlendirmesinde Tek, "Pazar günü sistem biraz daha doğuya kayıyor." dedi. Yağışın etkili olacağı bölgeleri ise şu sözlerle açıkladı: "Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışları görüyor olacağız."

PAZARTESİDEN SONRA HAVALAR ISINIYOR

Sıcaklıkların genel seyrine ilişkin konuşan Tek, "Aşırı bir soğuma yok ama aşırı bir ısınma da yok." dedi. Rüzgarın etkisine dikkat çekerek, "Zaman zaman kuzeyli esen rüzgarlarla birlikte özellikle Marmara'da üşüme hissi oluyor." ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlere ilişkin ise, "Pazartesinden sonra havanın biraz daha ısınacağını söyleyebiliriz." dedi.

İSTANBUL'DA HAFTASONU HAVA DURUMU

İstanbul için değerlendirmelerde bulunan Tek şöyle dedi:

Bugün çok bulutlu, kapalı. Hafif toz taşınımını da görüyoruz. Bugün en fazla 15 dereceye çıkıyor, gece en düşük sıcaklık 10 derece. Poyrazdan esen rüzgar üşütüyor, 30-35 kilometreye kadar çıkıyor. Kuzeye kapalı olan Kadıköy, Bakırköy gibi yerler biraz daha sıcak olacak. Cumartesi günü yağış yok, pazar günü öğleden sonra hafif yağmur ihtimali var. Pazartesinden sonra sıcaklıklar 19-20 derecelere çıkmaya başlayacak.

Yurtta toz taşınımı etkili olacak. Fotoğraf:AA

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR, ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Türkiye genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle peş peşe uyarılar yapıldı. Meteorolojik değerlendirmelere göre kuvvetli yağış, şiddetli rüzgar, çığ tehlikesi ve toz taşınımı bazı bölgelerde hayatı zorlaştırabilir. İşte detaylar ve alınması gereken önlemler:

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak ve İstanbul'da 19-20 derecelere ulaşacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Özellikle Antalya'nın doğu ilçeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri ile Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sağanaklar; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması, mümkünse riskli alanlardan uzak durması öneriliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Marmara Bölgesi'nde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde ise güneydoğudan esecek rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunmalı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki karla kaplı eğimli arazilerde çığ riski bulunuyor. Özellikle dağlık bölgelerde faaliyet gösterenlerin ve yerleşim yerlerine yakın eğimli alanlarda yaşayanların dikkatli olması hayati önem taşıyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında etkili olması bekleniyor. Bu durum hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Solunum rahatsızlığı olan bireylerin mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU ÖZETİ (BÖLGELERE GÖRE LİSTE)

Türkiye genelinde hava durumu parçalı bulutludan kuvvetli sağanaklara kadar değişkenlik gösteriyor. İşte bölge bölge sade ve anlaşılır hava durumu listesi:

MARMARA BÖLGESİ

  • Genel durum: Parçalı ve az bulutlu

  • Akşamdan sonra: Sakarya ve Bilecik'te sağanak yağış
  • Rüzgar: Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
  • 🌡️ İstanbul: 16°C
  • 🌡️ Edirne: 20°C
  • 🌡️ Çanakkale: 17°C
  • 🌡️ Sakarya: 19°C

EGE BÖLGESİ

  • Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu

  • Yağış: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
  • Ek durum: Güney kesimlerde toz taşınımı
  • 🌡️ İzmir: 22°C
  • 🌡️ Denizli: 25°C
  • 🌡️ Muğla: 21°C
  • 🌡️ Afyonkarahisar: 21°C

AKDENİZ BÖLGESİ

  • Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu

  • Yağış: Genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
  • Uyarı: Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış
  • Rüzgar: Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat)
  • Ek durum: Toz taşınımı
  • 🌡️ Antalya: 22°C
  • 🌡️ Adana: 28°C
  • 🌡️ Hatay: 27°C
  • 🌡️ Burdur: 23°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  • Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu

  • Yağış: Bölge genelinde sağanak yağış (akşam/gece)
  • Rüzgar: Güneydoğuda kuvvetli
  • 🌡️ Ankara: 23°C
  • 🌡️ Konya: 21°C
  • 🌡️ Kayseri: 24°C
  • 🌡️ Eskişehir: 23°C

BATI KARADENİZ

  • Genel durum: Parçalı, zamanla çok bulutlu

  • Yağış: İç kesimlerde sağanak
  • 🌡️ Bolu: 23°C
  • 🌡️ Düzce: 22°C
  • 🌡️ Kastamonu: 21°C
  • 🌡️ Zonguldak: 14°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

  • Genel durum: Parçalı, zamanla çok bulutlu

  • Yağış: Bazı illerde sağanak (Trabzon, Ordu vb.)
  • Uyarı: Yüksek kesimlerde çığ riski
  • 🌡️ Samsun: 16°C
  • 🌡️ Trabzon: 14°C
  • 🌡️ Rize: 14°C
  • 🌡️ Amasya: 24°C

DOĞU ANADOLU

  • Genel durum: Parçalı, zamanla çok bulutlu

  • Yağış: Öğleden sonra batı kesimlerde sağanak
  • Uyarı: Tunceli ve Elazığ'da kuvvetli yağış, doğuda çığ riski
  • 🌡️ Erzurum: 16°C
  • 🌡️ Malatya: 23°C
  • 🌡️ Kars: 14°C
  • 🌡️ Van: 12°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

  • Genel durum: Parçalı, zamanla çok bulutlu

  • Yağış: Siirt hariç genelinde sağanak
  • Uyarı: Batı kesimlerde kuvvetli yağış ve toz taşınımı
  • 🌡️ Diyarbakır: 23°C
  • 🌡️ Gaziantep: 23°C
  • 🌡️ Şanlıurfa: 23°C
  • 🌡️ Siirt: 22°C

GENEL UYARI

  • Kuvvetli yağış: Sel ve su baskını riski
  • Kuvvetli rüzgar: Çatı uçması ve ulaşımda aksama riski
  • Çığ tehlikesi: Doğu bölgelerde yüksek kesimler
  • Toz taşınımı: Görüş mesafesi ve hava kalitesinde düşüş

Hava koşulları gün içinde hızlı değişebileceği için bulunduğunuz ilin anlık durumunu takip etmeniz önemli.

