30 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt tabelasında fiyatlar aynı kaldı. Döviz kurundaki dalgalanmaların ardından 30 Nisan itibarıyla Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 114,13 dolardan işlem görüyor. İşte sektör kaynaklarına göre büyükşehirlerde güncel fiyat tablosu...
30 Nisan 2026 akaryakıta indirim ya da zam geldi mi?
Bugün akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim bulunmuyor. Fiyatlar 29 Nisan 2026 tarihli son güncelleme ile sabit kaldı.
30 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul akaryakıt fiyatları
|Yakıt Türü
|Avrupa Yakası
|Anadolu Yakası
|Benzin
|63.74 TL
|63.60 TL
|Motorin (Mazot)
|71.64 TL
|71.50 TL
|LPG (Otogaz)
|34.99 TL
|34.39 TL
ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
ANKARA
Benzin: 64.71 TL
Motorin: 72.76 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR
Benzin: 64.99 TL
Motorin: 73.03 TL
LPG: 34.79 TL
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.