Benzine ve motorine indirim var mı? 30 Nisan 2026 İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

Küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Döviz kurundaki dalgalanmaların ardından 30 Nisan itibarıyla Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 114,13 dolardan işlem görüyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün fiyatlar nasıl? İşte 30 Nisan akaryakıt fiyatları tam liste...

  • 30 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim yapılmadı.
  • Brent petrol uluslararası vadeli piyasalarda 114,13 dolardan işlem görüyor.
  • İstanbul'da benzin litresi Avrupa Yakası'nda 63,74 TL, Anadolu Yakası'nda 63,60 TL oldu.
  • Ankara'da benzin 64,71 TL, motorin 72,76 TL, İzmir'de benzin 64,99 TL, motorin 73,03 TL seviyesinde bulunuyor.
  • Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak güncelleniyor.

30 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt tabelasında fiyatlar aynı kaldı. Döviz kurundaki dalgalanmaların ardından 30 Nisan itibarıyla Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 114,13 dolardan işlem görüyor. İşte sektör kaynaklarına göre büyükşehirlerde güncel fiyat tablosu...

30 Nisan 2026 akaryakıta indirim ya da zam geldi mi?

Bugün akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim bulunmuyor. Fiyatlar 29 Nisan 2026 tarihli son güncelleme ile sabit kaldı.

İstanbul'da benzin litresi Avrupa Yakası'nda 63,74 TL, Anadolu Yakası'nda 63,60 TL oldu.

30 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul akaryakıt fiyatları

Yakıt TürüAvrupa YakasıAnadolu Yakası
Benzin63.74 TL63.60 TL
Motorin (Mazot)71.64 TL71.50 TL
LPG (Otogaz)34.99 TL34.39 TL

Ankara'da benzin 64,71 TL, motorin 72,76 TL, İzmir'de benzin 64,99 TL, motorin 73,03 TL oldu.

ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA

Benzin: 64.71 TL

Motorin: 72.76 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR

Benzin: 64.99 TL

Motorin: 73.03 TL

LPG: 34.79 TL

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Sadece sizi değil çocuklarınızı da hasta ediyor: Bu besinleri tüketmek DNA'ya işliyor
Zararı nesiller boyu silinmiyor

 Hava durumu raporu: Sağanak ve Afrika tozu haritayı saracak! Hangi iller listede?
Sağanak ve Afrika tozu haritada!

