23 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt tabelasında fiyatlar güncellendi. Motorinin litre fiyatına 2,33 TL indirim uygulanırken benzin ve LPG'de herhangi bir değişiklik kaydedilmedi. Geçtiğimiz günlerde (16 Nisan) motorine 4,04 TL indirim yapılmıştı. İşte sektör kaynaklarına göre büyükşehirlerde yeni fiyat tablosu...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar ne kadar oldu?
📍 İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin (V/Max Kurşunsuz 95): 62.76 TL/LT
Motorin (V/Max Diesel): 69.35 TL/LT
LPG (PO/gaz Otogaz): 34.99 TL/LT
📍 İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin (V/Max Kurşunsuz 95): 62.62 TL/LT
Motorin (V/Max Diesel): 69.21 TL/LT
LPG (PO/gaz Otogaz): 34.39 TL/LT
📍 Ankara
Benzin (V/Max Kurşunsuz 95): 63.73 TL/LT
Motorin (V/Max Diesel): 70.47 TL/LT
LPG (PO/gaz Otogaz): 34.87 TL/LT
📍 İzmir
Benzin (V/Max Kurşunsuz 95): 64.01 TL/LT
Motorin (V/Max Diesel): 70.75 TL/LT
LPG (PO/gaz Otogaz): 34.79 TL/LT
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.