Küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından 23 Nisan itibarıyla motorinde yeni bir indirim uygulanırken benzin ve LPG fiyatları sabit kaldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün yeni fiyatlar nasıl? İşte 23 Nisan akaryakıt fiyatları tam liste...

  • 23 Nisan 2026 itibarıyla motorin litre fiyatına 2,33 TL indirim yapıldı, benzin ve LPG fiyatları değişmedi.
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62,76 TL, motorin 69,35 TL, LPG 34,99 TL oldu.
  • Ankara'da benzin 63,73 TL, motorin 70,47 TL, LPG 34,87 TL olarak güncellendi.
  • İzmir'de benzin 64,01 TL, motorin 70,75 TL, LPG 34,79 TL seviyesinde belirlendi.
  • 16 Nisan'da motorine 4,04 TL indirim yapılmıştı.

23 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt tabelasında fiyatlar güncellendi. Motorinin litre fiyatına 2,33 TL indirim uygulanırken benzin ve LPG'de herhangi bir değişiklik kaydedilmedi. Geçtiğimiz günlerde (16 Nisan) motorine 4,04 TL indirim yapılmıştı. İşte sektör kaynaklarına göre büyükşehirlerde yeni fiyat tablosu...

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar ne kadar oldu?

📍 İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin (V/Max Kurşunsuz 95): 62.76 TL/LT
Motorin (V/Max Diesel): 69.35 TL/LT
LPG (PO/gaz Otogaz): 34.99 TL/LT

📍 İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin (V/Max Kurşunsuz 95): 62.62 TL/LT
Motorin (V/Max Diesel): 69.21 TL/LT
LPG (PO/gaz Otogaz): 34.39 TL/LT

📍 Ankara
Benzin (V/Max Kurşunsuz 95): 63.73 TL/LT
Motorin (V/Max Diesel): 70.47 TL/LT
LPG (PO/gaz Otogaz): 34.87 TL/LT

📍 İzmir
Benzin (V/Max Kurşunsuz 95): 64.01 TL/LT
Motorin (V/Max Diesel): 70.75 TL/LT
LPG (PO/gaz Otogaz): 34.79 TL/LT

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

