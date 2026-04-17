CANLI YAYIN
Geri

Benzine ve motorine indirim var mı? 18 Nisan 2026 İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

Geçtiğimiz günlerde (16 Nisan 2026) akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı ve gece yarısı motorine 4,04 TL indirim geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün yeni fiyatlar nasıl? İşte 18 Nisan akaryakıt fiyatları tam liste...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Geçtiğimiz günlerde motorin litre fiyatına 4,04 TL indirim uygulandı, bugün ise akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmadı.
  • İstanbul'da benzin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 62,70 TL, Anadolu Yakası'nda 62,56 TL olarak belirlendi.
  • Ankara'da benzin 63,67 TL, motorin 72,71 TL, LPG ise 34,87 TL'den satılıyor.
  • İzmir'de benzin litre fiyatı 63,94 TL, motorin 72,99 TL, LPG 34,79 TL olarak açıklandı.
  • Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ve piyasa koşullarına göre güncelleniyor.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında sürücüler için olumlu bir değişiklik yaşandı ve motorinin litre fiyatına 4,04 TL indirim uygulandı. Bugün ise fiyatlarda herhangi bir değişiklik kaydedilmedi. İşte sektör kaynaklarına göre güncel fiyat listesi...

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar ne kadar oldu?

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 62,70 TL
Motorin: 71,59 TL
LPG: 34,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 62,56 TL
Motorin: 71,45 TL
LPG: 34,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,67 TL
Motorin: 72,71 TL
LPG: 34,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,94 TL
Motorin: 72,99 TL
LPG: 34,79 TL

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

