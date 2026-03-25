Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre Başkent'e su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. 23 Mart 2026 itibarıyla yapılan ölçümler su tasarrufunun önemini bir kez daha ortaya koydu.
DOLULUK ORANI DÜŞÜŞTE
Geçtiğimiz yıl 23 Mart'ta barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 29,43 olarak kaydedilirken bu yıl oran yüzde 28,09'a geriledi. Böylece dolulukta yıllık bazda yüzde 1,34'lük bir düşüş yaşandı.
AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI ARTTI
Miktarsal verilere bakıldığında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. 2025 yılında 428,1 milyon metreküp olan toplam su miktarı, 2026'da 408,5 milyon metreküpe düştü. Buna karşın aktif kullanılabilir su miktarında artış gözlendi. Geçen yıl 239,1 milyon metreküp olan aktif su rezervi, bu yıl 256,8 milyon metreküpe yükseldi.
BARAJLARDAKİ DAĞILIM NASIL?
Baraj bazlı doluluk oranları ise değişken bir görünüm sergiliyor. Bazı barajlar tam kapasiteye ulaşırken bazıları kritik seviyelerde bulunuyor.
BUGÜN ASKİ BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?
ASKİ resmi sitesinde yer alan son verilere göre dün itibarıyla barajların toplam hacmi (m3) 1.454.666.000 olarak kaydedildi.