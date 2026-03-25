ASKİ baraj doluluk oranları: Ankara barajlarında son durum ne?

Ankara’nın su ihtiyacını karşılayan barajlarda düşüş kaydedildi. ASKİ verilerine göre toplam doluluk oranı geçen yıla göre %1,34 azalarak %28,09’a geriledi. Son verilere göre barajların toplam hacmi (m3) 1.454.666.000 olarak kaydedildi.

  • Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 23 Mart 2025'te yüzde 29,43 iken 23 Mart 2026'da yüzde 28,09'a düşerek yıllık bazda yüzde 1,34 geriledi.
  • Barajlardaki toplam su miktarı 2025'te 428,1 milyon metreküpten 2026'da 408,5 milyon metreküpe düşerken aktif kullanılabilir su rezervi 239,1 milyon metreküpten 256,8 milyon metreküpe yükseldi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre Başkent'e su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. 23 Mart 2026 itibarıyla yapılan ölçümler su tasarrufunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 1,34 geriledi.

DOLULUK ORANI DÜŞÜŞTE

Geçtiğimiz yıl 23 Mart'ta barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 29,43 olarak kaydedilirken bu yıl oran yüzde 28,09'a geriledi. Böylece dolulukta yıllık bazda yüzde 1,34'lük bir düşüş yaşandı.

AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI ARTTI

Miktarsal verilere bakıldığında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. 2025 yılında 428,1 milyon metreküp olan toplam su miktarı, 2026'da 408,5 milyon metreküpe düştü. Buna karşın aktif kullanılabilir su miktarında artış gözlendi. Geçen yıl 239,1 milyon metreküp olan aktif su rezervi, bu yıl 256,8 milyon metreküpe yükseldi.

Kargalı ve Kesikköprü barajları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

BARAJLARDAKİ DAĞILIM NASIL?

Baraj bazlı doluluk oranları ise değişken bir görünüm sergiliyor. Bazı barajlar tam kapasiteye ulaşırken bazıları kritik seviyelerde bulunuyor.

  • Eğrekkaya (%53,1), Akyar (%48,1) ve Çubuk-2 (%47,2) orta seviyelerde seyrediyor.
  • Kavşakkaya (%37,8) ve Kurtboğazı (%29,2) dikkat çeken diğer barajlar arasında yer alıyor.
Başkentin en büyük su kaynaklarından Çamlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 23,8'de kaldı.

BUGÜN ASKİ BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?
ASKİ resmi sitesinde yer alan son verilere göre dün itibarıyla barajların toplam hacmi (m3) 1.454.666.000 olarak kaydedildi.

