İlk dersim Yeşilay: 5 Mart’ta tüm okullarda anlatılacak

Programda Yeşilay tanıtım videosu, 'Yeşilay'ı Tanıyalım' oturumu, 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı' etkinlikleri ve 'Yeşilay Çocuk Müzikali' yer alacak.

Türkiye genelinde 17 milyon 956 bin 523 öğrenciye eş zamanlı Yeşilay ve bağımlılıklarla mücadele konularının anlatılacağı etkinlik kapsamında, öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının desteklenmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

YEŞİLAY NEDİR, NELER YAPAR? Yeşilay bağımlılıklarla mücadele eden, kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 105 yıl önce alkolle mücadele amacıyla kurulan Yeşilay, zamanla mücadele alanını genişleterek tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türlerini de çalışma kapsamına almıştır. Yeşilay toplumda bağımlılıklara karşı bilinç ve farkındalık oluşturmayı, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlar. Türkiye genelindeki 120 şubesi ve binlerce gönüllüsüyle çalışmalarını sürdürmektedir.