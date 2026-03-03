Estetik değil zehir saçıyor! Popüler güzellik aksesuarında ölümcül kimyasallar bulundu
Yeni bir araştırma bazı popüler saç uzatma ürünlerinde düzinelerce tehlikeli kimyasalın bulunduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre bu ürünlerin bazıları hormon bozuklukları, kanser ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilerle bağlantılı maddeler içeriyor.
- Silent Spring Enstitüsü araştırmacıları 43 saç uzatma ürününde yaklaşık 170 farklı kimyasal madde tespit etti ve bunların yaklaşık 50'si büyük tehlike sınıfında yer alıyor.
- Tespit edilen kimyasallar arasında alev geciktiriciler, ftalatlar, böcek ilaçları, stiren, tetrakloroetan ve organotinler bulunuyor.
- Bulunan kimyasallardan 12'si Kaliforniya'nın 65. Maddesi kapsamında kanser ve üreme sağlığı riskleriyle ilişkilendirilmiş.
- ABD'de kadınların yüzde 70'inden fazlası son bir yılda en az bir kez saç uzatma kullandı.
- Araştırma Amerikan Kimya Derneği'nin Environment and Health dergisinde yayınlandı.
Yeni bir araştırma bazı popüler saç uzatma ürünlerinde kanserojen ve hormonları bozabilen düzinelerce kimyasal madde tespit etti. Tüketiciler çoğu zaman ürünlerin "toksik madde içermez" etiketiyle güvence verilse de bu kimyasallar kafa derisine ve vücuda temas ederek uzun vadeli sağlık riskleri oluşturabiliyor.
170 farklı kimyasal madde tespiti
Silent Spring Enstitüsü'nden meme kanseri araştırmacısı Elissia Franklin ve ekibi sentetik liflerden ve doğal malzemelerden üretilmiş 43 saç uzatma ürününü test etti. Araştırmada şunlar tespit edildi:
- Yaklaşık 170 farklı kimyasal madde bulundu.
- Bunların yaklaşık 50'si "büyük tehlike" sınıfında yer alıyor.
- 12 madde, Kaliforniya'nın 65. Maddesi kapsamında listelenmiş ve kanser ile üreme sağlığı riskleriyle ilişkilendirilmişti.
- Bulunan kimyasallar arasında alev geciktiriciler, ftalatlar, böcek ilaçları, stiren, tetrakloroetan ve organotinler bulunuyor.
- Araştırma, bu ürünlerin çoğunun kimyasal işlemden geçirilerek su geçirmez, yanmaz ve antimikrobiyal hale getirildiğini ortaya koydu.
Tüketici sağlığı üzerindeki etkileri neler?
Franklin, kimyasalların kafa derisine ve boyuna temas ettiğinde solunum yoluyla da vücuda girebileceğini vurguluyor. Özellikle ısı ile şekillendirme sırasında bu kimyasalların açığa çıkması uzun vadede sağlık risklerini artırabilir."Toksik olmayan" veya "toksik madde içermeyen" olarak etiketlenen yalnızca iki ürün tespit edildi. Çoğu şirket, ürünlerinde kullanılan kimyasalları şeffaf bir şekilde açıklamıyor.
Kimler daha fazla risk altında?
Araştırmalar, ABD'de siyahi kadınların %70'inden fazlasının son bir yılda en az bir kez saç uzatma aksesuarı kullandığını gösteriyor. Franklin bunun günlük kimyasal maruziyeti ciddi şekilde artırdığını belirtiyor.
Araştırma Amerikan Kimya Derneği'nin " Environment and Health " dergisinde yayınlanmıştır.