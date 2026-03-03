Estetik değil zehir saçıyor! Popüler güzellik aksesuarında ölümcül kimyasallar bulundu

Hızlı Özet Göster Silent Spring Enstitüsü araştırmacıları 43 saç uzatma ürününde yaklaşık 170 farklı kimyasal madde tespit etti ve bunların yaklaşık 50'si büyük tehlike sınıfında yer alıyor.

ABD'de kadınların yüzde 70'inden fazlası son bir yılda en az bir kez saç uzatma kullandı.

Araştırma Amerikan Kimya Derneği'nin Environment and Health dergisinde yayınlandı.

Yeni bir araştırma bazı popüler saç uzatma ürünlerinde kanserojen ve hormonları bozabilen düzinelerce kimyasal madde tespit etti. Tüketiciler çoğu zaman ürünlerin "toksik madde içermez" etiketiyle güvence verilse de bu kimyasallar kafa derisine ve vücuda temas ederek uzun vadeli sağlık riskleri oluşturabiliyor.

Silent Spring Enstitüsü araştırmacıları 43 saç uzatma ürününde yaklaşık 170 farklı kimyasal madde tespit etti. 170 farklı kimyasal madde tespiti Silent Spring Enstitüsü'nden meme kanseri araştırmacısı Elissia Franklin ve ekibi sentetik liflerden ve doğal malzemelerden üretilmiş 43 saç uzatma ürününü test etti. Araştırmada şunlar tespit edildi: Yaklaşık 170 farklı kimyasal madde bulundu.

Bunların yaklaşık 50'si "büyük tehlike" sınıfında yer alıyor.

12 madde, Kaliforniya'nın 65. Maddesi kapsamında listelenmiş ve kanser ile üreme sağlığı riskleriyle ilişkilendirilmişti.

Bulunan kimyasallar arasında alev geciktiriciler, ftalatlar, böcek ilaçları, stiren, tetrakloroetan ve organotinler bulunuyor.

Araştırma, bu ürünlerin çoğunun kimyasal işlemden geçirilerek su geçirmez, yanmaz ve antimikrobiyal hale getirildiğini ortaya koydu.