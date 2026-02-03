Altın tepetaklak! Önce yükseldi sonra düştü: 3 Şubat canlı altın fiyatları

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca sert dalgalanmalarla yatırımcının odağında kaldı. Geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde 8 bin TL sınırını aşan gram altın, hafta kapanışına doğru geri çekilerek 7 bin 400 TL bandına indi. Yeni haftanın ikinci işlem gününde ise 24 ayar gram altın 7.392 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte altın piyasasında güncel fiyatlar…

Gram altın alış fiyatı 7.149,83 TL, satış fiyatı 7.401,62 TL olarak gerçekleşiyor.

Gram Altın Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı ons tarafındaki toparlanmanın etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Dün ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 3,9 azalışla 6 bin 514 liradan tamamladı. Bugün saat 09.40 itibarıyla ise yüzde 4,9 artışla 6 bin 818 liradan işlem görüyor.

Gram altındaki yükseliş, diğer altın türlerine de yansıdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 513 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 124 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 4,8 artışla 4 bin 876 dolar seviyesinde bulunuyor.