Altın tepetaklak! Önce yükseldi sonra düştü: 3 Şubat canlı altın fiyatları

Altın geçtiğimiz hafta boyunca sert iniş çıkışlarını sürdürdü. 8 bin seviyesini gören gram altın hafta bitişine doğru 7 bin 400 TL civarına geriledi. Haftanın ikinci iş günü itibarıyla 24 ayar 1 gram altın fiyatı 7.392 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte birim birim altın piyasasında güncel fiyat tablosu...

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca sert dalgalanmalarla yatırımcının odağında kaldı. Geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde 8 bin TL sınırını aşan gram altın, hafta kapanışına doğru geri çekilerek 7 bin 400 TL bandına indi. Yeni haftanın ikinci işlem gününde ise 24 ayar gram altın 7.392 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte altın piyasasında güncel fiyatlar…

Gram altın alış fiyatı 7.149,83 TL, satış fiyatı 7.401,62 TL olarak gerçekleşiyor.

Gram Altın Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı ons tarafındaki toparlanmanın etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Dün ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 3,9 azalışla 6 bin 514 liradan tamamladı. Bugün saat 09.40 itibarıyla ise yüzde 4,9 artışla 6 bin 818 liradan işlem görüyor.

Gram altındaki yükseliş, diğer altın türlerine de yansıdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 513 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 124 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 4,8 artışla 4 bin 876 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın ve Gümüşte Toparlanma Sinyali

Kıymetli metaller, cuma günü ve dün yaşanan sert düşüşlerin ardından bugün toparlanma eğilimi gösterdi. Gümüşün ons fiyatı yüzde 6,1 yükselişle 84,8 dolara çıktı. Analistler, jeopolitik riskler, doların değer kaybetmesi, Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler ve Çin talebinin sürmesinin altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtiyor.

Çeyrek altın 11.678 TL alış, 12.034 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Enflasyon ve Küresel Gelişmeler Yakından İzleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına yönelik beklentiler, geçtiğimiz günlerde değerli metallerde sert satışlara neden olmuştu. Yatırımcılar, bu düşüşün bir düzeltme mi yoksa kısa vadeli bir tepki mi olduğunu sorguluyor. Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 4,21 artacağını, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,86'ya gerileyeceğini öngörüyor.

Gram altın geçtiğimiz hafta 8 bin TL sınırını aştıktan sonra 7 bin 400 TL bandına geri çekildi- (Fotoğraf:AA)

Altın TürüAlış (TL)Satış (TL)
Ons Altın4.837,874.839,58
Gram Altın7.149,837.401,62
Çeyrek Altın11.678,0012.034,00
Eski Çeyrek Altın11.556,0011.924,00
Yarım Altın23.356,0024.069,00
Eski Yarım Altın22.997,0023.738,00
Tam Altın46.568,0047.954,00
Eski Tam Altın46.102,0047.475,00
Ata Altın47.821,0049.204,00
Eski Ata Altın47.821,0049.204,00
14 Ayar Bilezik3.951,995.282,32
22 Ayar Bilezik6.517,486.969,54
Gremse Altın116.061,00119.976,00
Eski Gremse Altın115.345,00118.872,00
USD/KG163.994,00167.974,00
EUR/KG139.056,00142.766,00
Gram Gümüş123,06152,27
(Tam altın 46.568 TL alış, 47.954 TL satış fiyatından işlem görüyor)

