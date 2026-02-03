Altın tepetaklak! Önce yükseldi sonra düştü: 3 Şubat canlı altın fiyatları
Altın geçtiğimiz hafta boyunca sert iniş çıkışlarını sürdürdü. 8 bin seviyesini gören gram altın hafta bitişine doğru 7 bin 400 TL civarına geriledi. Haftanın ikinci iş günü itibarıyla 24 ayar 1 gram altın fiyatı 7.392 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte birim birim altın piyasasında güncel fiyat tablosu...
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca sert dalgalanmalarla yatırımcının odağında kaldı. Geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde 8 bin TL sınırını aşan gram altın, hafta kapanışına doğru geri çekilerek 7 bin 400 TL bandına indi. Yeni haftanın ikinci işlem gününde ise 24 ayar gram altın 7.392 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte altın piyasasında güncel fiyatlar…
Gram Altın Güne Yükselişle Başladı
Altının gram fiyatı ons tarafındaki toparlanmanın etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Dün ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 3,9 azalışla 6 bin 514 liradan tamamladı. Bugün saat 09.40 itibarıyla ise yüzde 4,9 artışla 6 bin 818 liradan işlem görüyor.
Gram altındaki yükseliş, diğer altın türlerine de yansıdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 513 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 124 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 4,8 artışla 4 bin 876 dolar seviyesinde bulunuyor.
Altın ve Gümüşte Toparlanma Sinyali
Kıymetli metaller, cuma günü ve dün yaşanan sert düşüşlerin ardından bugün toparlanma eğilimi gösterdi. Gümüşün ons fiyatı yüzde 6,1 yükselişle 84,8 dolara çıktı. Analistler, jeopolitik riskler, doların değer kaybetmesi, Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler ve Çin talebinin sürmesinin altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtiyor.
Enflasyon ve Küresel Gelişmeler Yakından İzleniyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına yönelik beklentiler, geçtiğimiz günlerde değerli metallerde sert satışlara neden olmuştu. Yatırımcılar, bu düşüşün bir düzeltme mi yoksa kısa vadeli bir tepki mi olduğunu sorguluyor. Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 4,21 artacağını, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,86'ya gerileyeceğini öngörüyor.
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Ons Altın
|4.837,87
|4.839,58
|Gram Altın
|7.149,83
|7.401,62
|Çeyrek Altın
|11.678,00
|12.034,00
|Eski Çeyrek Altın
|11.556,00
|11.924,00
|Yarım Altın
|23.356,00
|24.069,00
|Eski Yarım Altın
|22.997,00
|23.738,00
|Tam Altın
|46.568,00
|47.954,00
|Eski Tam Altın
|46.102,00
|47.475,00
|Ata Altın
|47.821,00
|49.204,00
|Eski Ata Altın
|47.821,00
|49.204,00
|14 Ayar Bilezik
|3.951,99
|5.282,32
|22 Ayar Bilezik
|6.517,48
|6.969,54
|Gremse Altın
|116.061,00
|119.976,00
|Eski Gremse Altın
|115.345,00
|118.872,00
|USD/KG
|163.994,00
|167.974,00
|EUR/KG
|139.056,00
|142.766,00
|Gram Gümüş
|123,06
|152,27
