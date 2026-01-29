Müge Anlı canlı yayın: atv Müge Anlı son bölümde ne oldu, itiraf geldi mi?

(Fotoğraf atv Müge Anlı İle Tatlı Sert programından alınmıştır)

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Kütahya'dan gelen bir başvuru gündeme damga vurdu. Ahmet Zeybek, epilepsi hastası 21 yaşındaki kızı Eylül'ün 47 yaşındaki Gökhan Pehlivan tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia ederek programa başvurdu. Baba Zeybek'in anlattıkları ve ortaya attığı maddi iddialar stüdyoda büyük yankı uyandırdı.



Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki yayın ihbar kabul edildi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Eylül Zeybek hakkında doğrudan işlem yapılamamasının gerekçelerini ve atılacak adımları yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Eylül Zeybek'in halihazırda engelli sağlık kurulu raporunun bulunmaması, hakkında daha önce verilmiş bir kısıtlama kararı ya da vasi tayini olmaması nedeniyle mevzuat kapsamında doğrudan işlem yapılamadığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut bulgular doğrultusunda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde Eylül Zeybek'in kısıtlanmasının gerekip gerekmediğinin tespiti, sağlık durumunun resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi ve gerekli görülmesi halinde vasi tayini konularında değerlendirme yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Bakanlık, Eylül Zeybek'in korunmaya muhtaç olabileceği, kendi hak ve menfaatlerini koruma konusunda yetersizlik gösterebileceği ve duygusal istismar riski altında bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda, engelli sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi, mevcut tıbbi teşhislerin ilgili hastanelerden araştırılması ve gereğinin Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.