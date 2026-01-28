ATV Müge Anlı canlı yayın | 28 Ocak 2026 Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü ekrana gelen bölümde yaşananlar, programın sıkı takipçileri tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Yayında ele alınan olaylar, ortaya çıkan yeni detaylar ve dikkat çeken gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer alırken, bölümde öne çıkan başlıklar merak konusu oldu. İşte Müge Anlı 'da günün öne çıkan konuları…

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

66 yaşındaki Süleyman Çelik, yaklaşık iki aydır tanıdığı 54 yaşındaki Ünzile Mete'nin kendisini evlilik sözü vererek 350 bin lira dolandırdığını öne sürdü. İddiaların odağındaki Ünzile Mete'nin stüdyoya gelmesiyle taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi.

İstanbul Bağcılar'da yaşayan 15 yaşındaki Nazlı Perçin Kordemir'in sabah saatlerinde ortadan kaybolması ailesini endişeye sevk etti. Annesi Songül ile teyzesi Zeynep, genç kızı bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Yapılan yayın sonrası sevindirici haber geldi ve Nazlı'nın sağ salim bulunduğu açıklandı.

21 yaşındaki Eylül Zeybek'in, kendisinden 23 yaş büyük olan 44 yaşındaki Gökhan tarafından evlilik vaadiyle alıkonulduğu iddiası da programda ele alındı. Baba Ahmet Zeybek kızını aramak için stüdyoya gelirken, Eylül Zeybek kısa süre içinde bulundu. Genç kadın, Gökhan ile kendi isteğiyle evden kaçtığını ve evlenmeye karar verdiklerini söyleyerek babasıyla canlı yayında yüzleşti.

2017 yılında kaybolan 38 yaşındaki radyocu Mehmet Karahan dosyası da yeniden gündeme geldi. Kardeşi Fatma Karadağ'ın 2022'de yaptığı başvuruda ortaya attığı iddialar doğrultusunda soruşturma derinleşirken, yıllar sonra önemli gelişmeler yaşandı. Fatma Karadağ, olay günü sevgilisi Cemal'in Mehmet Karahan'a uzun süre işkence ettiğini anlattı. Canlı yayında damadı Muammer Özgüvenç ile karşı karşıya gelen Karadağ'ın açıklamalarıyla dosyada yeni bir perde aralandı.

Programda ayrıca Firdevs Çelik, 14 yaşındaki kızı Beren Çelik'in 24 Ocak'ta Ankara'da kaybolduğunu belirterek yardım istedi. Gözyaşları içinde konuşan anne, kızının 20 yaşındaki erkek arkadaşı Hüseyin Arda Daştan tarafından alıkonulduğunu iddia ederek canlı yayından kızına seslendi.

