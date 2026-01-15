Müge Anlı canlı yayın 15 Ocak | Katil bulundu mu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her sabah saat 10:00'da atv'de. Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...
Son bölümde ne oldu?
Ümran Özdemir'in ihanet iddialarını duyduğunu söyleyen kuaför Halise Arı canlı yayına bağlandı. İhanet söylentilerini gözleriyle görmediğini ama "Nihat" ismini çok fazla duyduğunu söyleyen Halise Arı, Ferdi Özdemir cinayetinde faydalı olabilecek bilgiler paylaştı. Ferdi Özdemir cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.Ferdi Özdemir yasak aşka mı kurban gitti?