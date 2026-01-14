ATV canlı izle 14 Ocak 2026 | Müge Anlı son bölümde yaşanan gelişmeler

14 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…

İstanbul Sancaktepe’de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Sibel Bilimli, 5 Ocak’tan beri kayıp.

SİBEL BİLİMLİ'DEN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan, 40 yaşında ve iki çocuk annesi olan Sibel Bilimli'den 5 Ocak'tan bu yana iz yok. Kızının can güvenliğinden endişe eden anne Gülserin Bilimli, Müge Anlı'ya başvurarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Anne Bilimli, kızının kapı komşuları tarafından maddi olarak kandırıldığını öne sürdü.

ŞÜPHELİ KOMŞU CANLI YAYINDA

İddiaların merkezindeki isim olan komşu Gökhan Ağbaba, kendisi hakkındaki suçlamalara cevap vermek üzere canlı yayına katıldı. Ağbaba, Sibel Bilimli'nin Azerbaycan'da tatilde olduğunu iddia etti. Ancak program boyunca yaptığı açıklamalardaki tutarsızlıklar dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı'nın, Sibel Bilimli hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğunu açıklaması üzerine zor durumda kalan Ağbaba, bu bilgiyi kimden duyduğunu ise açıklamaktan kaçındı.