ATV canlı izle 14 Ocak 2026 | Müge Anlı son bölümde yaşanan gelişmeler
ATV’nin gündüz kuşağında büyük ilgi gören programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her sabah ortaya çıkan sarsıcı gelişmeler ve dikkat çeken ayrıntılarla izleyicileri yine ekran başına kilitliyor. Peki Müge Anlı’nın son bölümünde hangi olaylar gündeme geldi?
14 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…
SİBEL BİLİMLİ'DEN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR
İstanbul Sancaktepe'de yaşayan, 40 yaşında ve iki çocuk annesi olan Sibel Bilimli'den 5 Ocak'tan bu yana iz yok. Kızının can güvenliğinden endişe eden anne Gülserin Bilimli, Müge Anlı'ya başvurarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Anne Bilimli, kızının kapı komşuları tarafından maddi olarak kandırıldığını öne sürdü.
ŞÜPHELİ KOMŞU CANLI YAYINDA
İddiaların merkezindeki isim olan komşu Gökhan Ağbaba, kendisi hakkındaki suçlamalara cevap vermek üzere canlı yayına katıldı. Ağbaba, Sibel Bilimli'nin Azerbaycan'da tatilde olduğunu iddia etti. Ancak program boyunca yaptığı açıklamalardaki tutarsızlıklar dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı'nın, Sibel Bilimli hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğunu açıklaması üzerine zor durumda kalan Ağbaba, bu bilgiyi kimden duyduğunu ise açıklamaktan kaçındı.
İZLEYİCİLERDEN ŞOK EDEN İDDİALAR
Programın ardından Gökhan Ağbaba'yı tanıdığını söyleyen izleyiciler, Müge Anlı ekibine önemli bilgiler verdi. Bazı izleyiciler, Ağbaba'ya yıllar önce yüksek miktarda para ve altın kaptırdıklarını iddia etti. 2018 yılında 10 bin dolarını verdiğini söyleyen bir izleyici, iki yıl önce ise 103 adet çeyrek altının alındığını belirtti. Hasan Alkan isimli izleyici ise, Gökhan Ağbaba'nın hem kendisini hem de Sibel Bilimli'yi tehdit ettiğine bizzat tanık olduğunu ifade etti.
İBRAHİM KAYASLAN DOSYASINDA YENİ GELİŞME
Denizli'de 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren İbrahim Kayaslan olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada dosya kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Elde edilen bilgilere göre; Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan, anne ve babası ile yasak ilişki iddialarıyla gündeme gelen İzzet Sözer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.