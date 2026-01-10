Gram 7 bine yaklaşıyor! İşte 10 Ocak 2026 altın alış satış fiyatları

Altın piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor. Gram altın 7 bin TL eşiğine doğru ilerlerken bugün 6.250 TL bandında işlem görüyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki artış da yatırımcıların dikkatini yeniden altına çevirmiş durumda.