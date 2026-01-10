Gram 7 bine yaklaşıyor! İşte 10 Ocak 2026 altın alış satış fiyatları
Altın fiyatları hafta sonu itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Gram altın 7 bin TL eşiğine doğru ilerlerken bugün 6.250 TL bandında işlem görüyor. Çeyrek altın 10.352,00 TL, yarım altın ise 20.705,00 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte birim birim altın fiyatları.
Altın piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor. Gram altın 7 bin TL eşiğine doğru ilerlerken bugün 6.250 TL bandında işlem görüyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki artış da yatırımcıların dikkatini yeniden altına çevirmiş durumda.
10 Ocak 2026 birim birim altın fiyatları
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|6.250,51
|6.251,35
|22 Ayar Bilezik
|5.785,47
|5.830,45
|Altın (ONS)
|4.508,22
|4.508,84
|Altın ($/kg)
|144.199,00
|144.218,00
|Altın (Euro/kg)
|167.938,00
|167.960,00
|Cumhuriyet Altını
|41.283,00
|41.606,00
|Yarım Altın
|20.705,00
|20.883,00
|Çeyrek Altın
|10.352,00
|10.441,00
|Reşat Altını
|41.315,47
|41.638,95
|Kulplu Reşat Altını
|41.317,69
|41.641,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.777,61
|6.043,93
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.562,87
|4.563,49
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.496,68
|4.649,00
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|101.477,18
|103.117,52
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|205.491,30
|209.536,83
|Gremse Altın
|101.477,18
|103.815,98
|Ata Altın
|41.859,34
|42.923,30
|Tam Altın
|40.590,87
|41.399,40
|Külçe Altın ($)
|146.350,00
|146.450,00
|Has Altın
|6.219,26
|6.220,10
|Hamit Altın
|41.315,47
|41.638,95
