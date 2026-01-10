PODCAST CANLI YAYIN

Gram 7 bine yaklaşıyor! İşte 10 Ocak 2026 altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları hafta sonu itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Gram altın 7 bin TL eşiğine doğru ilerlerken bugün 6.250 TL bandında işlem görüyor. Çeyrek altın 10.352,00 TL, yarım altın ise 20.705,00 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte birim birim altın fiyatları.

Altın piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor. Gram altın 7 bin TL eşiğine doğru ilerlerken bugün 6.250 TL bandında işlem görüyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki artış da yatırımcıların dikkatini yeniden altına çevirmiş durumda.

(AA foto arşiv'den alınmıştır)

10 Ocak 2026 birim birim altın fiyatları

Altın Türü Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 6.250,51 6.251,35
22 Ayar Bilezik 5.785,47 5.830,45
Altın (ONS) 4.508,22 4.508,84
Altın ($/kg) 144.199,00 144.218,00
Altın (Euro/kg) 167.938,00 167.960,00
Cumhuriyet Altını 41.283,00 41.606,00
Yarım Altın 20.705,00 20.883,00
Çeyrek Altın 10.352,00 10.441,00
Reşat Altını 41.315,47 41.638,95
Kulplu Reşat Altını 41.317,69 41.641,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.777,61 6.043,93
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.562,87 4.563,49
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.496,68 4.649,00
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 101.477,18 103.117,52
Kapalı Çarşı Beşli Altın 205.491,30 209.536,83
Gremse Altın 101.477,18 103.815,98
Ata Altın 41.859,34 42.923,30
Tam Altın 40.590,87 41.399,40
Külçe Altın ($) 146.350,00 146.450,00
Has Altın 6.219,26 6.220,10
Hamit Altın 41.315,47 41.638,95

(AA foto arşiv'den alınmıştır)

