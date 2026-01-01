Kuyumcular bugün açık mı? 1 Ocak 2026 Kapalıçarşı açık mı, kapalı mı?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe, resmi tatil kapsamında yer alırken gözler kuyumcuların çalışma durumuna çevrildi. Peki bugün kuyumcular açık mı? Kapalıçarşı açık mı, saat kaça kadar? İşte merak edilenler…
Kamu kurumlarının kapalı olduğu bu özel günde altın alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar, serbest piyasa işletmesi olan kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte kuyumcuların çalışma saati!
KUYUMCULAR BUGÜN AÇIK MI?
Kuyumcular, kamuya bağlı olmayıp özel işletme olarak faaliyet gösterir. Bu nedenle 1 Ocak'ta çalışma durumu kuyumcudan kuyumcuya değişiklik gösterebilir. Bazıları kepenk açarken bazıları tatil yapmayı tercih edebilir. Güncel ve doğru bilgiye ulaşmanın en güvenilir yolu, alışveriş yapmayı planladığınız kuyumcu ile önceden iletişime geçmek olacaktır.
KAPALIÇARŞI AÇIK MI?
Resmi tatil kapsamında yer alan 1 Ocak'ta, yeni yılın ilk günü olması nedeniyle Kapalıçarşı ziyaretçilere kapalı olacak. Alışveriş yapmak ya da çarşının tarihi dokusunu görmek isteyenler için ise Kapalıçarşı, 2 Ocak itibarıyla yeniden kapılarını açarak normal çalışma düzenine dönecek.