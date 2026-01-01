Kuyumcular bugün açık mı? 1 Ocak 2026 Kapalıçarşı açık mı, kapalı mı?

Kamu kurumlarının kapalı olduğu bu özel günde altın alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar, serbest piyasa işletmesi olan kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte kuyumcuların çalışma saati!

(Kaynak: AA) KUYUMCULAR BUGÜN AÇIK MI? Kuyumcular, kamuya bağlı olmayıp özel işletme olarak faaliyet gösterir. Bu nedenle 1 Ocak'ta çalışma durumu kuyumcudan kuyumcuya değişiklik gösterebilir. Bazıları kepenk açarken bazıları tatil yapmayı tercih edebilir. Güncel ve doğru bilgiye ulaşmanın en güvenilir yolu, alışveriş yapmayı planladığınız kuyumcu ile önceden iletişime geçmek olacaktır.