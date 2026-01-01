1 Ocak 2026 eczaneler açık mı, kapalı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

1 Ocak 2026 Perşembe günü eczanelerin çalışma saati ve nöbetçi eczane listesi, yeni yılın ilk gününde sağlık hizmetlerine erişmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar?

1 Ocak Perşembe günü yılbaşı dolayısıyla resmi tatil uygulanacağından, eczaneler genel olarak kapalı olacak. Ancak bu günde vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalarak hizmet sunacak.

(Kaynak: AA)

AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA HİZMET VERECEK Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle yılın ilk gününde kamu kurumlarında mesai yapılmazken, aile hekimlikleri de diğer kamu kuruluşları gibi kapalı oluyor. Aynı şekilde eczaneler ve hastanelerde de normal çalışma düzenine ara veriliyor yalnızca nöbetçi birimler hizmet sunuyor.