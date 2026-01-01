İstanbul'da vapur seferleri iptal! İşte seferlerin tam listesi...
Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte deniz ulaşımında da aksamalar yaşanmaya başladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada güvenlik gerekçesiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Bu kapsamda iptal edilen vapur seferleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte seferlerin tam listesi...
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre kar yağışı nedeniyle kentteki deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?
Bu kapsamda iptal edilen vapur seferleri şöyle:
"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş"