İstanbul'da vapur seferleri iptal! İşte seferlerin tam listesi...

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre kar yağışı nedeniyle kentteki deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.