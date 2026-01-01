Bugün Müge Anlı neden yok? atv Müge Anlı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan ve gündüz kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanmaması merak konusu oldu. “Müge Anlı neden yok?”, “Yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?” sorularına yanıt arayan izleyiciler için yayın akışına ilişkin detaylar netleşti. İşte 1 Ocak ATV yayın akışı ve programın yeni yayınlanacak bölümlerine ilişkin merak edilenler.
ATV'nin gündüz kuşağında yıllardır ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 1 Ocak Perşembe günü ekrana gelmemesi izleyiciler arasında merak yarattı. Programın yayınlanmaması üzerine "Müge Anlı neden yok?", "Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?" soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler…
1 Ocak 2026 Bugün Müge Anlı neden yok?
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışına ara verdi. 1 Ocak'ın resmi tatil olması ve kanalların bu güne özel yayın planlaması yapması sebebiyle program, yeni bölümüyle ekrana gelmedi.
Bugün yayınlanmayacak mı?
Program, 1 Ocak Perşembe günü ATV'nin güncel yayın akışında yer almadı.
Müge Anlı yarın var mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, yılbaşı arasının ardından 2 Ocak Cuma günü yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Program alışıldığı yayın saatinde yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
1 Ocak 2026 atv yayın akışı nasıl?
|Saat
|Program
|06:00
|Aldatmak
|08:00
|Kahvaltı Haberleri
|10:00
|Oscar Çöllerde / Çizgi Film
|10:35
|Adanın Büyüsü / Yabancı Sinema
|13:00
|atv Gün Ortası
|14:00
|Mutfak Bahane
|16:00
|Esra Erol'da
|19:00
|atv Ana Haber
|20:00
|Kim Milyoner Olmak İster? (1204. Bölüm)
|01:30
|Mutlu Aile Defteri / Yerli Sinema
|03:20
|Kardeşlerim
|05:20
|Aldatmak