PODCAST CANLI YAYIN

Bugün Müge Anlı neden yok? atv Müge Anlı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan ve gündüz kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanmaması merak konusu oldu. “Müge Anlı neden yok?”, “Yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?” sorularına yanıt arayan izleyiciler için yayın akışına ilişkin detaylar netleşti. İşte 1 Ocak ATV yayın akışı ve programın yeni yayınlanacak bölümlerine ilişkin merak edilenler.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bugün Müge Anlı neden yok? atv Müge Anlı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

ATV'nin gündüz kuşağında yıllardır ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 1 Ocak Perşembe günü ekrana gelmemesi izleyiciler arasında merak yarattı. Programın yayınlanmaması üzerine "Müge Anlı neden yok?", "Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?" soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler…

(Takvim Foto Arşiv)

1 Ocak 2026 Bugün Müge Anlı neden yok?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışına ara verdi. 1 Ocak'ın resmi tatil olması ve kanalların bu güne özel yayın planlaması yapması sebebiyle program, yeni bölümüyle ekrana gelmedi.

(Takvim Foto Arşiv)

Bugün yayınlanmayacak mı?

Program, 1 Ocak Perşembe günü ATV'nin güncel yayın akışında yer almadı.

(Takvim Foto Arşiv)

Müge Anlı yarın var mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yılbaşı arasının ardından 2 Ocak Cuma günü yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Program alışıldığı yayın saatinde yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

(Takvim Foto Arşiv)

1 Ocak 2026 atv yayın akışı nasıl?

Saat Program
06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oscar Çöllerde / Çizgi Film
10:35 Adanın Büyüsü / Yabancı Sinema
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (1204. Bölüm)
01:30 Mutlu Aile Defteri / Yerli Sinema
03:20 Kardeşlerim
05:20 Aldatmak
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli Piyango tamamı dağıtım garantili ne demek? 2026 büyük ikramiye ne kadar?
Milli Piyango tamamı dağıtım garantili ne demek? 2026 büyük ikramiye ne kadar?