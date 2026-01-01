Bugün Müge Anlı neden yok? atv Müge Anlı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

ATV 'nin gündüz kuşağında yıllardır ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 1 Ocak Perşembe günü ekrana gelmemesi izleyiciler arasında merak yarattı. Programın yayınlanmaması üzerine "Müge Anlı neden yok?", "Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?" soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler…

(Takvim Foto Arşiv)

1 Ocak 2026 Bugün Müge Anlı neden yok?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışına ara verdi. 1 Ocak'ın resmi tatil olması ve kanalların bu güne özel yayın planlaması yapması sebebiyle program, yeni bölümüyle ekrana gelmedi.