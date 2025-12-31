Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kala heyecan doruk noktasına ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye milyonlarca vatandaşın hayallerini süslüyor. Yılbaşı arifesinde en çok merak edilen konuların başında "Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi ne demek?" sorusu yer alıyor. İşte merak edilen detaylar…

(AA) Milli Piyango'da Tamamı Dağıtım Garantisi Ne Demek? Milli Piyango'nun "tamamı dağıtım garantisi", büyük ikramiyenin mutlaka bir kazanana ulaşmasını sağlamak için geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu sistemle birlikte satılan biletler arasında büyük ikramiye isabet edene kadar çekiliş devam eder.