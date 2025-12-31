Milli Piyango tamamı dağıtım garantili ne demek? 2026 büyük ikramiye ne kadar?
Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi büyük ikramiyeye ilişkin detayları mercek altına aldı. Özellikle “Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir?” ve “2026 büyük ikramiye tutarı ne kadar?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor. İşte büyük ikramiyeye ilişkin tüm detaylar.
Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kala heyecan doruk noktasına ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye milyonlarca vatandaşın hayallerini süslüyor. Yılbaşı arifesinde en çok merak edilen konuların başında "Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi ne demek?" sorusu yer alıyor. İşte merak edilen detaylar…
Milli Piyango'da Tamamı Dağıtım Garantisi Ne Demek?
Milli Piyango'nun "tamamı dağıtım garantisi", büyük ikramiyenin mutlaka bir kazanana ulaşmasını sağlamak için geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu sistemle birlikte satılan biletler arasında büyük ikramiye isabet edene kadar çekiliş devam eder.
Kazanan bilet bulunana kadar büyük ikramiye boşta kalmaz ve adil bir şekilde dağıtılır.
Çekilişin sonlandırılabilmesi için 800 milyon TL'lik büyük ikramiye mutlaka bir bilet sahibine ulaşır.
Toplam İkramiye Ne Kadar, Nasıl Sorgulanır?
Bu yılki çekilişte toplamda dağıtılması planlanan ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak duyuruldu.
Çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmî internet sitesinden ve mobil uygulamasından öğrenilebilecek.