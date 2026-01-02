Diyanet 2 Ocak Cuma Hutbesini açıkladı! Konusu ve tam metni: “Her Şey Allah’ı Anlatır”

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2 OCAK CUMA HUTBESİ

HER ŞEY ALLAH'I ANLATIR

Muhterem Müslümanlar!

İbret nazarıyla etrafına bakan bir insan, her şeyi yoktan var eden, şekillendiren ve idare eden bir yaratıcının olduğunu idrak eder. Gezegenlerin hiç sapmadan yörüngelerinde akıp gitmesi, güneşin yeryüzünü aydınlatması, ayın ve yıldızların bir kandil gibi geceyi süslemesi, bize adeta 'Rabbini unutma!' diye haykırır. Her köşesi hikmetle bezenmiş dünyamız, bizi, bir tek olan Allah'a çağırır. Kur'an-ı Kerim; "Onlar göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?" sorularıyla bizi tefekküre davet eder.