BEDAŞ elektrik kesintisi hangi ilçeleri kapsayacak? İstanbul'da elektrik ne zaman gelir?

30 Aralık Salı günü için planlı elektrik kesintileri duyuruldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde bazı bölgelerde enerji kesintisi uygulanacağını açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre kesintiler birçok ilçede belirlenen saatler arasında etkili olacak. İşte planlı kesintilere ilişkin detaylar…

BEDAŞ elektrik kesintisi hangi ilçeleri kapsayacak? İstanbul'da elektrik ne zaman gelir?

30 Aralık Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri kamuoyuyla paylaşıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarında geçici enerji kesintileri yaşanacağını bildirdi. Açıklamaya göre kesintiler çok sayıda ilçede belirli zaman dilimlerinde gerçekleşecek. İşte kesinti programına dair ayrıntılar…

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa Yakası'nda planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahallelere ilişkin listeye, www.bedas.com.tr adresinde ana sayfada yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden, mobil web sitesi üzerinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabiliyor.

