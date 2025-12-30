BEDAŞ elektrik kesintisi hangi ilçeleri kapsayacak? İstanbul'da elektrik ne zaman gelir?

30 Aralık Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri kamuoyuyla paylaşıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarında geçici enerji kesintileri yaşanacağını bildirdi. Açıklamaya göre kesintiler çok sayıda ilçede belirli zaman dilimlerinde gerçekleşecek. İşte kesinti programına dair ayrıntılar…