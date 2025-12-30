BUDO seferleri iptal! İstanbul Bursa ve Yalova Armutlu hattında 8 sefer yapılmayacak
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinde hava muhalefeti nedeniyle aksama yaşandı. Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu sebebiyle Bursa, İstanbul ve Yalova Armutlu hattında bugün yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında gerçekleştirmeyi planladığı bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
İptal Kararı Resmi Siteden Duyuruldu
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada hava şartlarının sefer güvenliğini tehdit ettiği belirtilerek Salı günü bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
BUDO iptal edilen seferler hangileri?
Açıklamaya göre bugün iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
- 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
- 12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
Yeni Yılın İlk Gününde de İptaller Var
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle 1 Ocak 2026 Perşembe günü yapılması planlanan bazı seferlerin de iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Yetkililer deniz ulaşımını kullanacak yolcuların BUDO'nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte seferlerin yeniden planlanacağı belirtildi.