Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında gerçekleştirmeyi planladığı bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.