İDO iptal edilen seferler hangileri? İDO Kabataş, Kadıköy, Yenikapı seferleri iptal mi?
İstanbul’da etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Şiddetli rüzgâr ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Peki İDO iptal edilen seferler hangileri? İDO Kabataş, Kadıköy, Yenikapı seferleri iptal mi?
Giriş Tarihi:
İstanbul'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı vapur seferleri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
Fırtına deniz ulaşımını vurdu
Marmara Denizi'nde etkisini artıran olumsuz hava koşulları vapur seferlerinde aksamalara neden oldu. Yetkililer dalga boyu ve rüzgâr şiddetinin sefer güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirtti.
Şehir Hatları ve İDO'dan açıklama
Şehir Hatları ile İDO tarafından yapılan açıklamada yolcu güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak hava şartları normale dönene kadar bazı seferlerin geçici olarak iptal edildiği duyuruldu.
İptal edilen seferler hangileri?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:
- Kabataş–Kadıköy–Yenikapı–Bursa (09.05 seferi)
- Yenikapı–Yalova (09.45 seferi)
- Yalova–Yenikapı (09.45 seferi)