Marmara Denizi'nde etkisini artıran olumsuz hava koşulları vapur seferlerinde aksamalara neden oldu. Yetkililer dalga boyu ve rüzgâr şiddetinin sefer güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

(AA)

Şehir Hatları ve İDO'dan açıklama

Şehir Hatları ile İDO tarafından yapılan açıklamada yolcu güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak hava şartları normale dönene kadar bazı seferlerin geçici olarak iptal edildiği duyuruldu.