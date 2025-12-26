PODCAST CANLI YAYIN

MSÜ sınav takvimi: 2026 MSÜ başvuruları başladı mı?

Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na ilişkin tüm detaylar belli oldu.

MSÜ sınav takvimi: 2026 MSÜ başvuruları başladı mı?

Her yıl yalnızca bir kez düzenlenen MSÜ sınavı öncesinde adaylar başvuru tarihleri ve sınav günüyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte takvime ilişkin detaylar.

2026 MSÜ sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 yılında 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ başvuruları başladı mı?

2026 MSÜ başvuru süreci 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru günü 3 Şubat 2026 olarak belirlendi.

MSÜ başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları için tercih sürecine geçecek.

