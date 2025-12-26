AFAD 473 sözleşmeli personel alımı: AFAD işçi alımı şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 473 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Görevlendirilecek

AFAD tarafından yapılacak personel alımı hem merkez teşkilatını hem de taşra birimlerini kapsıyor. İstihdam edilecek personel afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere çeşitli hizmet alanlarında görev alacak.