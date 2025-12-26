PODCAST CANLI YAYIN

AFAD 473 sözleşmeli personel alımı: AFAD işçi alımı şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD 473 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan alımda başvurular 5 Ocak’ta başlayacak. Peki AFAD işçi alımı şartları ne, başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri ve detaylar.

AFAD farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 473 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 5-12 Ocak tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 473 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Görevlendirilecek

AFAD tarafından yapılacak personel alımı hem merkez teşkilatını hem de taşra birimlerini kapsıyor. İstihdam edilecek personel afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere çeşitli hizmet alanlarında görev alacak.

Alım Yapılacak Kadrolar Açıklandı

Yayımlanan ilana göre AFAD bünyesine şu ünvanlarda personel alınacak:

  • Avukat
  • Mühendis
  • Büro personeli
  • Veteriner
  • Sosyal çalışmacı
  • Sağlık personeli
  • Koruma ve güvenlik görevlisi
  • Destek personeli
  • Teknisyen
  • Toplamda 473 kişi sözleşmeli statüde istihdam edilecek.

Başvurular Kariyer Kapısı Üzerinden Yapılacak

Adaylar, başvurularını 5 Ocak -12 Ocak tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru işlemleri yalnızca www.kariyerkapisi.gov.tr adresinden yapılacak.

🔎AFAD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözlü Sınav Tarihleri Belli Oldu

Başvurusu kabul edilen ve giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 16 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlığı hizmet binasında sözlü sınava alınacak.

Sonuçlar Kariyer Kapısı'ndan Duyurulacak

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar yerleştirme sonuçlarını AFAD tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından Kariyer Kapısı sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Personel alımına ilişkin başvuru şartları, kadro dağılımları ve diğer tüm ayrıntılar AFAD'ın resmi internet sitesi olan www.afad.gov.tr adresinde yayımlanacak.

