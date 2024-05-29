SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

Oyuncu Gülşah Çomoğlu acı haber! Unutma beni Gülşah Çomoğlu neden öldü? Gülşah Çomoğlu kimdir, kaç yaşında öldü?

38 yaşındaki Çomoğlu, iki yıl önce kanser teşhisi aldıktan sonra tedavi sürecine girmişti. Bu süre zarfında, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgiler zaman zaman kamuoyu ile paylaşıldı. Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, acı haberi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 15:58 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 08:54
Oyuncu Gülşah Çomoğlu acı haber! Unutma beni Gülşah Çomoğlu neden öldü? Gülşah Çomoğlu kimdir, kaç yaşında öldü?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Gülşah Çomoğlu, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Çomoğlu Unutma Beni, Yüksek Sosyete ve Kasaba Doktoru gibi birçok dizideki başarılı performanslarıyla tanınıyordu. Peki, Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü, nereli? İşte detaylar!

ACI HABER GELDİ

Günal, paylaşımında "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı.

Gülşah Çomoğlu'nun cenaze töreni yarın öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak. Çomoğlu, ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla Kanlıca Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Çomoğlu'nun vefatı sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Meslektaşları ve hayranları sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı. Oynadığı rollerle izleyicilerin gönlünde taht kuran Çomoğlu'nun vefatı hayranlarında büyük bir üzüntü yarattı.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Çomoğlu, Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandırdı. Çomoğlu, 'Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor diyen Azra Kohen yine İsrail’i akladı! Aileden gelen soykırım şakşakçılığı ve Yahudi bağları
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında
Cemil Tugay CHP’li başkanın gelinini es geçti! Diğer işçileri kapı önüne koydu
Mossad UCM savcısını otel odasında tehdit etmişti! The Guardian’ın raporu infial yarattı: Lahey İsrail istihbaratını da soruşturmalı
Kalamış’ta şampiyonluk yangını: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik!
Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor
SSK, BAĞ-KUR emeklisi ve memurun Temmuz zammında iki farklı oran! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Ege’de EFES-2024 Tatbikatı: Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
Kalben hakkında flaş suçlama: Ünlülere uyuşturucu satıyor
Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı? Kalıntılarda GBU-39 izi
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları...
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber canlı yayınında İsrail’e tepki: Yerle bir olacak
Beşiktaş, Ajax’ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti!
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | Filistin devletini tanıyın çağrısı!
SON DAKİKA