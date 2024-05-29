Oyuncu Gülşah Çomoğlu acı haber! Unutma beni Gülşah Çomoğlu neden öldü? Gülşah Çomoğlu kimdir, kaç yaşında öldü?

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Gülşah Çomoğlu, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Çomoğlu Unutma Beni, Yüksek Sosyete ve Kasaba Doktoru gibi birçok dizideki başarılı performanslarıyla tanınıyordu. Peki, Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü, nereli? İşte detaylar!
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Günal, paylaşımında "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı.
Gülşah Çomoğlu'nun cenaze töreni yarın öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak. Çomoğlu, ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla Kanlıca Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
Çomoğlu'nun vefatı sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Meslektaşları ve hayranları sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı. Oynadığı rollerle izleyicilerin gönlünde taht kuran Çomoğlu'nun vefatı hayranlarında büyük bir üzüntü yarattı.