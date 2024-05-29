Oyuncu Gülşah Çomoğlu acı haber! Unutma beni Gülşah Çomoğlu neden öldü? Gülşah Çomoğlu kimdir, kaç yaşında öldü?

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Gülşah Çomoğlu, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Çomoğlu Unutma Beni, Yüksek Sosyete ve Kasaba Doktoru gibi birçok dizideki başarılı performanslarıyla tanınıyordu. Peki, Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü, nereli? İşte detaylar!