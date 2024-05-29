SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

İstanbul'un Fethi Mesajları 2024! 29 Mayıs Resimli, Anlamlı, Coşkulu, 1453 İstanbul'un Fethi Kutlama Sözleri Mesajları...

İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünde, tarihin akışını değiştiren bu büyük olayı anmak ve sevdiklerimizle paylaşmak için özel mesajlar ve sözler arayışındayız. İşte, İstanbul'un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı ve etkileyici mesajlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 07:34 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:34
İstanbul’un Fethi Mesajları 2024! 29 Mayıs Resimli, Anlamlı, Coşkulu, 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama Sözleri Mesajları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

29 Mayıs 1453 tarihi, dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilir. İstanbul'un fethiyle tamamlanan kuşatma, Fatih Sultan Mehmed'in önderliğinde gerçekleşmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmiş, tarih sahnesinde yeni bir çağın başlangıcını işaret etmiştir. İşte, bu kutlu günü anlamlandırmak için anlamlı, uzun, kısa ve resimli mesajlar...

İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. "Onlarca kez denendi, kaybedildi" demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.



İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 571. yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 571.yılı kutlu olsun. Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

"Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." –Fаtih Sultаn Mehmet "Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım."

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir. "İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."

"Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur;Şehr-i İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır bir çağ açılır...



Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlu olsun. Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

"Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in ve tüm ecdadın ruhları şad olsun...İstanbul fethinin 571. yılı kutlu olsun."

"Alemlerin Sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'n övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kent İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, O'nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul'un Fethi'nin 571. yılını kutluyorum."

"Peygamber efendimizin övgüsünü kazanan büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han ve büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı bir çağı değiştiren çok anlamlı tarihin yıldönümünde rahmet, minnet ve fatihalarla anıyorum. "

"Ne yazılır ki Fatih'e O, kendi destanını yazdı tarihe..İstanbulun Fethi 'nin 571. Yıldönümü kutlu olsun."

"Semalarında ebediyen yükselecek ezanların ilk adımı, kutlu bir müjdeydi fetih destanı. "Ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni" diyerek yola çıkıp Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin 571. yılı kutlu olsun. "

"Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına, göklerde ezanımızın yankılanmasına vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum. "Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz ""İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların aileleri konuştu: Bu yasa onlar için yapılmalı
Emekliye en az 12.500 TL: Kök aylıklar nasıl değişecek? Taban aylıkta neler gündemde? Zamlar nasıl uygulanacak?
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek
Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?
Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı
Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton’dan Gazze paylaşımı: Yeter artık
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi müthiş planını TAKVİM ortaya çıkardı
MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak
Alex de Souza yeniden Türkiye’de!
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
SON DAKİKA