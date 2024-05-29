İstanbul’un Fethi Mesajları 2024! 29 Mayıs Resimli, Anlamlı, Coşkulu, 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama Sözleri Mesajları...

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." "Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." –Fаtih Sultаn Mehmet "Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım." "İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir. "İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum." "Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur;Şehr-i İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır bir çağ açılır...





Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlu olsun. Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.



"Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in ve tüm ecdadın ruhları şad olsun...İstanbul fethinin 571. yılı kutlu olsun."



"Alemlerin Sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'n övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kent İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, O'nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul'un Fethi'nin 571. yılını kutluyorum."



"Peygamber efendimizin övgüsünü kazanan büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han ve büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı bir çağı değiştiren çok anlamlı tarihin yıldönümünde rahmet, minnet ve fatihalarla anıyorum. "



"Ne yazılır ki Fatih'e O, kendi destanını yazdı tarihe..İstanbulun Fethi 'nin 571. Yıldönümü kutlu olsun."

"Semalarında ebediyen yükselecek ezanların ilk adımı, kutlu bir müjdeydi fetih destanı. "Ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni" diyerek yola çıkıp Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin 571. yılı kutlu olsun. "



"Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına, göklerde ezanımızın yankılanmasına vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum. "Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz ""İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."