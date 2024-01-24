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Ankara Keçiören, Mamak, Sincan ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları listesi

Türkiye'de 31 Mart 2024 yerel seçim tarihi yaklaşırken, siyasi partilerin Keçiören, Mamak, Sincan ilçe belediye başkan adayları merak konusu oldu. Bu önemli dönemde, Ankara ilinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Keçiören, Mamak, Sincan ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte Ankara Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 11:12 Güncelleme 24 Ocak 2024, 11:13
Ankara Keçiören, Mamak, Sincan ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları listesi

Her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda gerçekleşiyor. Ankara'da ise partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. Peki, AK Parti - MHP Cumhur İttifakı'nın Keçiören, Mamak, Sincan ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları listesi nasıl şekillendi? İşte detaylar...

KEÇİÖREN, MAMAK, SİNCAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.

AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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