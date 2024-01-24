Ankara Keçiören, Mamak, Sincan ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları listesi

Her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda gerçekleşiyor. Ankara'da ise partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. Peki, AK Parti - MHP Cumhur İttifakı'nın Keçiören, Mamak, Sincan ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları listesi nasıl şekillendi? İşte detaylar...

KEÇİÖREN, MAMAK, SİNCAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU? AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek. Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.