Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut ilçe belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları listesi

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde, siyasi partilerin stratejileri ve aday belirleme süreçleri büyük bir önem taşıyor. Ankara'da yaşayanlar, ilçelerindeki seçim atmosferini ve özellikle AK Parti - MHP Cumhur ittifakı ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağını merak ediyor. Peki AK Parti Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Ankara AK Parti, MHP Cumhur İttifakı - CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ - MHP CUMHUR İTTİFAKI ANKARA ALTINDAĞ, ÇANKAYA, ETİMESGUT İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU? AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek. Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.